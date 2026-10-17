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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados: ICE sigue utilizando los propios datos de Washington para facilitar los ARRESTOS en estas zonas
Angelina Godoy, quien dirige el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, se refirió a la divulgación de datos en el estado de EE. UU..
El incremento en las medidas de control migratorio implementadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante el verano y el otoño está generando gran preocupación en la comunidad. Últimos informes señalan que los datos de los conductores en el estado de Washington siguen siendo utilizados para facilitar y respaldar estas detenciones. ¿Ya no existe privacidad tras la exposición de la información personal en el contexto de la vigilancia migratoria? AQUÍ lo que se sabe.
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ICE continúa utilizando los propios datos de Washington para facilitar las detenciones en estas zonas
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR) publicó recientemente una actualización sobre el acceso a datos de conductores en el estado, revelando que esta práctica ha persistido. En un informe inicial, se documentó cómo los agentes federales accedían a información del Departamento de Licencias (DOL) para facilitar la aplicación de leyes migratorias. 'The Urbanist' compartió más detalles.
ICE continúa utilizando los propios datos de Washington para facilitar las detenciones en estas zonas.
Ahora, tras nueve meses de investigación, se han confirmado 356 arrestos entre el 1 de agosto de 2025 y el 13 de octubre de 2026, resultado de consultas realizadas a través del sistema Nlets.
Al respecto, Angelina Godoy, directora de UWCHR, expresó en una conferencia de prensa que estos casos probablemente representan solo una fracción del total, ya que se basan en pruebas concretas que vinculan búsquedas de matrículas con detenciones migratorias. A pesar de la Ley para Mantener el Trabajo en Washington de 2019, el informe indica que el ICE continúa accediendo a estos datos, un hecho conocido por las autoridades desde al menos 2018.
Los agentes federales suelen dirigirse a áreas con alta concentración de inmigrantes, solicitando información sobre matrículas específicas y comparando los datos con sus propias bases de información para decidir sobre posibles detenciones. Bajo este contexto, Nilu Jenks, candidata al Ayuntamiento de Seattle, ha propuesto que el uso de Nlets por parte del Departamento de Policía de Seattle sea incluido en la revisión anual de vigilancia de la Oficina del Inspector General.
La vigilancia migratoria en aumento
En este verano, la vigilancia migratoria ha experimentado un incremento sutil en todo el país americano, mientras que el ICE ha optado por evitar los operativos más severos que llevó a cabo el ICE a inicios de año en ciudades como Minneapolis y Chicago.
El estado de Washington también ha sido parte de este aumento, y Godoy anticipa que las cifras continuarán en ascenso. Según un informe del Seattle Times, el 74% de las detenciones efectuadas por el ICE en Washington durante los meses de junio y julio no involucraron a individuos con antecedentes penales o cargos pendientes.
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