Los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Connecticut están generando un efecto significativo y perturbador en la salud mental, la estabilidad económica y la rutina diaria de las familias y los menores. Según datos recientes, el estado ha registrado un promedio de 165 detenciones al mes, lo que representa un alarmante aumento del 600% en la captura de personas sin condenas previas, pero con cargos penales pendientes.

Este preocupante fenómeno ha llevado a Connecticut a posicionarse como el segundo estado con el incremento más elevado de detenciones en toda la región de Nueva Inglaterra. Aquí testimonios y más información sobre el contexto que atraviesan en esta zona, ubicada al noroeste de EE. UU.

Exponen arrestos del ICE en esta zona de EE. UU.; informe muestra REALIDAD

Según lo recopilado por 'Public.org', en New Haven, Monse, de 13 años, y su hermano de 8 fueron testigos de la detención de su madre por agentes de inmigración justo antes de que ella los dejara en la escuela. En otro incidente en Connecticut, Kevin, de 16 años, y su padre fueron arrestados por ICE durante una cita rutinaria, días antes de la graduación de Kevin en Meriden. Ambos padres fueron deportados.

A finales de agosto, las redadas de inmigración en varias ciudades de Connecticut resultaron en más de 100 arrestos, mientras organizaciones de defensa se movilizaban para asistir a las familias afectadas y advertir a las comunidades sobre la presencia del ICE. Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, expresó que estas acciones son perjudiciales para cualquier comunidad, individuo o familia.

Monse compartió su experiencia en una entrevista con el medio en mención, reflexionando sobre el dolor de vivir sin su madre, quien ahora se encuentra en México. "Es como una sensación que nunca desaparece", comentó. En tanto, un informe de la Brookings Institution confirmó que aproximadamente 205.000 niños, incluidos 145.000 ciudadanos estadounidenses, han sido impactados por la detención de sus padres relacionada con el ICE durante los primeros 15 meses de la administración Trump.

En un análisis de CTData Collaborative, se reveló que Connecticut experimentó un aumento significativo en las detenciones, alcanzando un promedio de 165 mensuales y un incremento del 600% en la detención de personas sin condenas previas, pero con cargos pendientes. Este estado registró el segundo mayor aumento de detenciones en Nueva Inglaterra, solo superado por Massachusetts.

¿Cuál es el impacto en este grupo de personas detenidas por ICE?

La Asociación Americana de Psicología ha advertido que los menores que enfrentan la separación familiar a causa de la inmigración pueden experimentar serias consecuencias en su salud mental.

Entre los efectos más comunes se encuentran la ansiedad y la depresión, generadas por la preocupación por el bienestar de sus familiares. Además, estos niños suelen manifestar inquietudes relacionadas con su situación financiera y su calidad de vida, lo que se traduce en un rendimiento académico deficiente.