¡Insólito! Hace unas horas, un juez federal interpuso una sentencia de 21 meses de prisión a un exsupervisor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Cincinnati, Estados Unidos. La condena se dio luego de que el acusado brindara información falsa a las autoridades federales con relación a una investigación relacionada con un caso de violencia doméstica. ¿Qué más se sabe al respecto?

Exagente del ICE fue sentenciado a prisión tras mentir a las autoridades y cometer violencia doméstica

Samuel Saxon, exsupervisor del ICE en Cincinnati, fue condenado recientemente a 21 meses de prisión tras admitir haber mentido a las autoridades federales. La sentencia, dictada por el juez federal Matthew W. McFarland, incluye un crédito por aproximadamente 10 meses ya cumplidos. Asimismo, Saxon tendrá que cumplir tres años de libertad supervisada al salir de la cárcel.

Según lo expuesto en 'WCPO', el juez también ordenó que el hombre reciba tratamiento para problemas de salud mental y abuso de sustancias, y le prohibió cualquier contacto con la víctima involucrada en el caso. Saxon se declaró culpable de haber engañado a un agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante una investigación relacionada con violencia doméstica, negando su presencia con su pareja el día del ataque.

Vale añadir que, aparte de la sentencia federal, Saxon enfrenta cargos estatales por violencia doméstica, agresión con agravantes y estrangulamiento en el Tribunal del Condado de Hamilton. Las investigaciones revelaron, además, que el hombre presentó hojas de horas de trabajo fraudulentas e incumplió repetidamente con sus responsabilidades laborales.

¿Qué reveló la defensa de Saxon ante la condena?

Durante las audiencias de sentencia, el equipo legal de Samuel Saxon, según lo expuesto por el medio en mención, presentó varios argumentos con el objetivo de mitigar su condena.

La defensa destacó la complejidad de la relación entre Saxon y su pareja, señalando que la fiscalía federal ofrecía una visión excesivamente simplificada y sesgada de la situación. Además, argumentaron que las acusaciones de abuso físico no habían sido juzgadas ni resueltas en un tribunal. Por esta razón, solicitaron una pena inferior a un año y un día de prisión, en contraste con los cinco años propuestos por la fiscalía.