¡Atención! Recientemente, un residente del Valle de Yakima, conocido por el seudónimo de Mateo, relató su experiencia tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En su testimonio, Mateo describió las difíciles condiciones que enfrentó durante su reclusión en el Centro de Procesamiento del Noroeste, ubicado en Tacoma, Washington.

Trabajador inmigrante arrestado por ICE revela cómo fue su experiencia

Trabajador inmigrante arrestado por ICE revela cómo fue su experiencia.

Según informes de 'Yakima Herald Republic', un hombre del Valle de Yakima, conocido como Mateo, relató su experiencia tras ser detenido por ICE y las difíciles condiciones que enfrentó en el Centro de Procesamiento del Noroeste, ubicado en Tacoma, Washington.

A través de su testimonio, Mateo resaltó aspectos cruciales de su traslado y la estancia en las instalaciones federales. En cuanto a su sorpresivo paso por prisión, Mateo mencionó que fue llevado al centro de detención privado aproximadamente 12 horas después de su captura en el Valle de Yakima.

Asimismo, contó que, al llegar al complejo de arresto, que tiene capacidad para más de 1.500 personas, describió un entorno de seguridad rigurosa, con múltiples portones y dos grandes puertas corredizas de alta seguridad que llevan al área de registro. Mateo describió la sala de registro inicial como "una de las habitaciones más deprimentes que he visto", un espacio gris y frío, con losas de cemento donde los detenidos debían permanecer sentados.

Además, resaltó que la espera en este ambiente se extendió por varias horas, hasta que finalmente los oficiales llamaron su nombre para iniciar el proceso de ingreso. Una vez completado su registro en el complejo de Tacoma, las personas bajo custodia recibieron uniformes de diferentes colores, los cuales señalaban la naturaleza o gravedad de los cargos criminales o migratorios que tienen.

¿Mateo expuso serias preguntas en su proceso de detención?

Durante su declaración, Mateo precisó que los oficiales de ICE no le realizaron preguntas ni solicitaron su identificación en el momento de su arresto. Según su versión, los agentes actuaron de manera directa, ya que tenían conocimiento previo de su identidad.

No obstante, al ser trasladado y procesado en un centro federal como el de Tacoma, se establece un protocolo administrativo que incluye una serie de interrogatorios estandarizados.