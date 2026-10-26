Un reciente reportaje de investigación de ProPublica y la revista del New York Times expuso un incidente en Ingram, Texas, un pueblo que cuenta con cerca de 1.900 habitantes. Según los informes, el oficial Jaron Alexander ha impulsado la colaboración entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este vínculo ha suscitado un intenso debate sobre las repercusiones de esta cooperación en la comunidad y su impacto en los inmigrantes.

Policía de Texas se ofreció como voluntario para ayudar al ICE en las deportaciones

Tal como se señala en ProPublica, la reactivación del programa 287(g) en 2025 ha generado una notable división social y económica en la comunidad de Ingram. La iniciativa hace posible que los policías locales actúen como agentes de deportación, lo cual ha incentivado a oficiales como Alexander a recibir capacitación en línea de ICE, lo que les ha permitido obtener horas extra y bonos por arrestos migratorios.

Policía de Texas decidió ser voluntario para ayudar al ICE en las deportaciones.

Bajo este contexto, en un año, el departamento de policía entregó a ICE a un número de personas equivalente al 10% de la población del pueblo, afectando a familias y vecinos de toda la vida, así como a conocidos del propio oficial.

Por ello, el temor a ser detenidos ha llevado a muchos residentes latinos a modificar sus rutinas diarias, evitando tiendas locales y áreas patrulladas por el oficial. Esta situación, incluso, generó una parálisis comunitaria, especialmente tras un operativo que incluyó un helicóptero federal, lo que resultó en el cierre de la escuela primaria local.

Empresarios mostraron su rechazo a las políticas de deportación en EE. UU.

Pese a que algunos empresarios respaldan las políticas de deportación, han manifestado su descontento cuando las detenciones impactan a empleados esenciales para la recuperación de sus negocios tras una inundación histórica en la región.

En tanto, en la investigación realizada por ProPublica y el New York Times se reveló que los incentivos económicos individuales, junto con una firme actitud hacia el cumplimiento de las responsabilidades profesionales, son factores claves en este apoyo.