¡Preocupante! Un hombre fue arrestado la noche del jueves 22 de octubre tras ser acusado de cometer el robo de un televisor de 55 pulgadas en un Walmart de Visalia, en Estados Unidos. Durante el incidente, el sospechoso amenazó con un cuchillo a los empleados de seguridad. Su captura se dio después de que el hombre cruzara corriendo la autopista 198. A continuación, más detalles.

Walmart de Visalia: arrestan a un hombre acusado de robar un televisor y amenazar con un cuchillo a trabajadores

Según los reportes de 'GVWIRE', se registró un incidente en el Walmart de East Noble Avenue, en Visalia, el cual se registró alrededor de las 19.22 del 22 de octubre. El Departamento de Policía local añadió que un hombre, identificado como Israel Sánchez, de 32 años, fue acusado de intentar robar un televisor de la tienda estadounidense.

Walmart de Visalia: detienen a un hombre acusado de robar un televisor y amenazar con un cuchillo a trabajadores.

Aquel sujeto, al ser confrontado por el personal de seguridad del establecimiento, decidió sacar un cuchillo en un intento de escapar, amenazando a los presentes. Esta situación generó pánico y mucho temor.

Tras el altercado, los agentes localizaron a Sánchez cerca de la autopista 198, donde este cruzó corriendo la vía en su intento de huida. La policía local precisó que el individuo contaba con nudillos de metal y seis órdenes de detención pendientes. El hombre fue detenido y enfrentará cargos por robo, resistencia al arresto y posesión de nudillos de metal. El televisor robado fue recuperado y devuelto a la popular tienda.

¿Por qué se han vuelto más comunes las amenazas en los establecimientos Walmart?

Las amenazas y las llamadas, ya sean falsas o reales, que se reportan en Walmart, tienen su origen en diversos factores socioeconómicos y en la gran afluencia de clientes que caracteriza a estos establecimientos. Según investigaciones y reportes de las autoridades, las principales causas incluyen la ubicación de muchas tiendas en áreas con altos índices de vulnerabilidad económica y escaso capital social.

Asimismo, el entorno delictivo en el que se encuentran estas tiendas influye significativamente; estudios del Departamento de Justicia de EE. UU. indican que los comercios situados en zonas con mayor criminalidad suelen experimentar un incremento en los incidentes violentos. Además, la reducción histórica de personal en el piso de ventas y en seguridad ha limitado la capacidad de control preventivo.