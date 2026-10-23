¡Lamentable pérdida y preocupante situación en Estados Unidos! Una trabajadora de Walmart fue asesinada a balazos al finalizar su jornada laboral en la tienda localizada en Cheltenham, Pensilvania. Este hecho se dio el miércoles 21 de octubre según comunicaron las autoridades. ¿Qué pasó? ¿Se identificó al autor del crimen?

Empleada de Walmart fallece al ser abatida a tiros tras terminar su turno; agresor tenía el rostro cubierto

Según información de 'CBS News' y otros portales web, Latosha Ann Cooper, de 45 años, se convirtió en la última víctima de un asesinato a tiros alrededor de las 11.30 p. m. de 21 de octubre, esto luego de finalizar su turno en una tienda situada en Easton Road, en Glenside.

El fiscal de distrito del condado de Montgomery, Kevin R. Steele, fue el encargado de mencionar que el atacante que disparó a Cooper cerca de su vehículo, se encontraba con el rostro cubierto cuando cometió el lamentable acto. No se conocen más detalles sobre este caso.

Por su parte, las autoridades continúan realizando la investigación correspondiente e hicieron un llamado a la ciudadanía para que, si poseen información relevante, se comuniquen directamente con los detectives del condado de Montgomery al 610-278-3368 o con la policía de Cheltenham al 215-885-1600, extensiones 499 o 777. Asimismo, se informó que la autopsia de la víctima estuvo programada el 22 de octubre.

¿Qué más se sabe sobre esta investigación?

La persona afectada fue llevada a un centro médico cercano, donde se confirmó su fallecimiento. Hasta ahora, las autoridades locales no han efectuado detenciones ni han revelado un motivo claro que explique el crimen.

Estos casos de tiroteos y actos de violencia armada en las tiendas de Walmart son el pan de cada día, pero no se pueden atribuir a un solo factor estructural de la empresa, sino que son el resultado de una compleja interacción de elementos sociales, problemas de seguridad, crímenes de odio y conflictos laborales.