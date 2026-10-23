¡ALERTA MÁXIMA! Walmart sufre MONUMENTAL ESTAFA de US$1,2 millones: caen 6 personas por enviar mercancía a Vietnam

Una investigación policial en Estados Unidos permitió desarticular una presunta red de fraude contra Walmart, señalada de realizar miles de compras con cuentas de clientes hackeadas y tarjetas bancarias robadas. El caso, que involucraba el envío de mercancía a Vietnam, dejó seis personas arrestadas y pérdidas estimadas en US$1,23 millones, según documentos judiciales difundidos por Arizona's Family.

La Policía detuvo a Thien Tran, Uy Vu Phan, Minh Ngọc Nguyen, Hie Xuan Le, Hoài Nguyen Nguyen y Hailey Hang Nguyen.

Estados Unidos: así operaba la millonaria estafa contra Walmart

La investigación comenzó el 22 de agosto, cuando un repartidor de Walmart alertó a la Policía de Peoria sobre la acumulación de entre 30 y 50 paquetes a nombre de distintas personas en una misma vivienda. Poco después, otra víctima denunció que alguien había accedido ilegalmente a su cuenta para realizar compras sin su autorización.

Ambas denuncias permitieron a los agentes descubrir un esquema que habría procesado alrededor de 15.500 pedidos en Walmart.com. Según los investigadores, los responsables utilizaron cuentas comprometidas y datos de tarjetas de crédito y débito robadas. Además, modificaron las direcciones de entrega para evadir las alertas de seguridad.

El agente policial de Peoria, William Kennedy, destacó la importancia de la denuncia inicial. En declaraciones recogidas por Arizona's Family, afirmó: "Sin ese repartidor, no sé si nos habríamos percatado del caso".

Los documentos judiciales vinculan 11.364 pedidos, valorados en más de US$768.000, con seis centros de distribución ubicados en Mesa, Avondale, Glendale y Peoria. Sin embargo, las pérdidas totales ocasionadas por esta estafa a Walmart se estiman en aproximadamente US$1,23 millones.

Seis detenidos por fraude contra Walmart

De acuerdo con las investigaciones, los productos adquiridos ilegalmente eran trasladados a dos tiendas de té de burbujas ubicadas en Peoria y Tolleson. Posteriormente, la mercancía era transportada por carretera hasta California, desde donde se enviaba a Vietnam en contenedores a través de la empresa US Cargo Shipping LLC.

Hoài Nguyen Nguyen, de 30 años, fue señalado por los investigadores como el supuesto líder de la red, aunque rechazó las acusaciones y afirmó que trabajaba para la compañía de transporte implicada. Otros sospechosos declararon que Nguyen los habría contratado para recibir paquetes bajo distintas identidades, hacerles seguimiento y llevarlos a California a cambio de una comisión.

Durante los registros, las autoridades recuperaron productos de Walmart valorados en US$25.000. Además, incautaron US$35.000 en efectivo y lingotes de oro cuyo valor se estima en aproximadamente US$45.000.

La Policía informó que Walmart registró pérdidas de US$57.501 por devoluciones de cargo vinculadas a dos víctimas. Por su parte, JPMorgan Chase reportó que 203 clientes realizaron compras no autorizadas por un total de US$8.821.

Las seis personas detenidas e ingresadas en la cárcel del condado de Maricopa son Thien Tran, de 42 años; Uy Vu Phan, de 55; Minh Ngọc Nguyen, de 57; Hola Xuan Le, de 24; Hoài Nguyen Nguyen, de 30; y Hailey Hang Nguyen, de 26.

Los sospechosos afrontan cargos por fraude, robo de identidad agravado, manipulación informática con fines fraudulentos, posesión ilegal de dispositivos de acceso y tráfico de bienes robados en primer grado. En la investigación participaron equipos SWAT, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y personal investigador de Walmart.