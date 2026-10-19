Este hecho se registró el sábado 17 de octubre de 2026 en North Long Beach, California. Según los informes, la persona afectada, Ricardo González, un ciudadano estadounidense de 40 años, sufrió una fractura en el brazo y recibió dos descargas eléctricas de una Taser durante una operación realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este incidente ha generado preocupación en la comunidad sobre el uso de la fuerza en los operativos de inmigración. ¿Qué ha revelado su familia sobre este hecho? ¿Denunciarán a la agencia tras lo sucedido?

Ciudadano estadounidense sufre fractura de brazo tras arresto por parte del ICE; recibió descarga eléctrica

'KTLA5' y 'The Guardian' señalaron que Ricardo González fue ingresado en un hospital con lesiones severas tras ser sometido a una descarga eléctrica con una pistola Taser en medio de una intervención por parte de agentes federales de inmigración en Long Beach, un hecho que ha ocasionado reacciones entre los residentes y autoridades locales.

El suceso ocurrió el sábado por la tarde en la intersección de Locust Avenue y Ellis Street, donde un video de vigilancia captó a varios agentes enmascarados abordando al hombre, quien circulaba en bicicleta eléctrica. Las imágenes evidenciaron un vehículo sin identificación bloqueando el paso de González antes de que los agentes, algunos con chalecos que identifican a la Oficina del ICE, descendieran y se acercaran a él.

Durante el altercado, González fue derribado al suelo, esposado y detenido, mientras los vecinos, alarmados por la situación, intentaban intervenir. Patty Villareal, residente del área, relató que observó cómo la comunidad se movilizó para defender a González, quien, según ella, no había cometido ninguna falta. "Llevaba un sombrero, una bicicleta eléctrica y gafas. Todos intentaban protegerlo porque no había hecho nada malo", expresó Villareal.

Por su parte, los familiares de González confirmaron que fue trasladado al hospital con heridas graves, incluyendo una fractura de brazo. Hasta el momento, no se han esclarecido las razones que llevaron a los agentes federales a acercarse a él ni los motivos del enfrentamiento.

¿Cuál fue el pronunciamiento del alcalde de Long Beach sobre este caso?

El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, emitió un comunicado reciente en el que manifestó su preocupación por el incidente en la ciudad, solicitando una investigación exhaustiva sobre los hechos.

Richardson enfatizó que "las familias no deberían tener que vivir con miedo en sus propios barrios" y, en consecuencia, instruyó a su equipo a que revisara las circunstancias del suceso y registrara todos los detalles necesarios del caso.