¡Peligro para la comunidad! La policía local arrestó recientemente a dos individuos en Columbia, quienes son los principales sospechosos de agresión, uso de armas y tiroteo que se registró en un Walmart ubicado en Grindstone Parkway, Estados Unidos. Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer los detalles del incidente. ¿Se conoce la situación actual de los involucrados?

Walmart: dos personas arrestadas bajo sospecha de agresión y uso de armas en tiroteo

Recientemente, Antory King, de 25 años, fue detenido por las autoridades en horas de la noche del domingo 1 de noviembre tras un tiroteo que dejó a un hombre de 46 años con heridas de bala. Según lo expuesto por 'ABC17 News', la policía recibió el reporte de acoso poco antes de las 7.00 p. m. y, al llegar al lugar, encontraron a la víctima con una lesión.

King enfrenta múltiples cargos, incluyendo agresión en primer grado, uso ilegal de un arma y acción criminal con arma de fuego. En tanto, por su parte, Michael Otey, también de 25 años y residente de Columbia, fue detenido bajo sospecha de dos cargos de agresión en primer grado y otros delitos vinculados al uso de un arma. Vale mencionar que, hasta el momento, no se ha compartido más información sobre las circunstancias del incidente, aunque sí se confirmó que la víctima se encuentra en estado estable.

El Walmart de la zona reabrió sus puertas el lunes por la mañana después del reporte de este hecho. Recordemos que los agentes de la policía de Columbia acordonaron el estacionamiento de la tienda poco después de las 7.00 p. m., evacuando a los clientes por una salida lateral. Durante la intervención, se desplegaron ocho patrullas y dos ambulancias en el lugar.

¿Cómo empezó el suceso y cuál es la situación de ellos?

En contexto, los testigos relataron que el caos se desató cuando un cliente gritó "¡disparos!", mientras otro realizaba un pago, lo que originó que todos los presentes corrieran hacia la parte trasera del establecimiento estadounidense.

Asimismo, se confirmó que a las 9.35 p. m., los agentes comenzaron a permitir que las personas recuperaran sus vehículos, y la cinta policial fue retirada a las 10.25 p. m. Tanto King como Otey permanecen en la cárcel del condado de Boone sin derecho a fianza. Al cierre de la nota, no se ha encontrado información sobre ello en el sitio web de la Oficina del Sheriff del condado.