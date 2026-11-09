El miércoles 11 de noviembre de 2026 se conmemora el Día de los Veteranos en Estados Unidos. En esta fecha, las oficinas federales, los bancos y el servicio de correo no operarán, mientras que la mayoría de los comercios y restaurantes continuarán con sus actividades habituales. En Líbero, te compartimos más información para que puedas tomar tus precauciones por esta fecha, considerada feriado federal.

Día de los Veteranos 2026: ¿qué estará cerrado este 11 de noviembre?

Oficinas del gobierno federal : permanecerán cerradas debido a un feriado federal obligatorio.

: permanecerán cerradas debido a un feriado federal obligatorio. Servicio Postal de Estados Unidos (USPS): no ofrecerá atención al público ni realizará el reparto regular de correspondencia.

(USPS): no ofrecerá atención al público ni realizará el reparto regular de correspondencia. Las sucursales bancarias y la Reserva Federal : tampoco llevarán a cabo operaciones habituales, como ACH o Fedwire, las cuales podrían retrasarse hasta el jueves 12.

: tampoco llevarán a cabo operaciones habituales, como ACH o Fedwire, las cuales podrían retrasarse hasta el jueves 12. La mayoría de los distritos escolares también estarán cerrados, y en diversas ciudades, como High Point en Carolina del Norte y Socorro, las oficinas municipales y bibliotecas públicas cerrarán sus puertas .

Día de los Veteranos 2026: ¿qué estará abierto este 11 de noviembre?

Los supermercados y tiendas minoristas, incluyendo grandes cadenas como Walmart, Target, Costco, Publix y Kroger, continuarán con sus horarios de atención habituales.

Las farmacias, como Walgreens y CVS, operarán con normalidad.

Los restaurantes y centros comerciales, en su mayoría, estarán abiertos al público.

El transporte público, que abarca autobuses y sistemas de transporte urbano, también funcionará con sus horarios regulares.

¿Por qué es considerado feriado federal?

El Día de los Veteranos es una celebración federal destinada a rendir homenaje y expresar gratitud a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que han servido, tanto a los que están vivos como a aquellos que han fallecido.

A diferencia del Memorial Day, que se centra en recordar a los caídos en combate, esta fecha se dedica a reconocer a todos los que han portado el uniforme militar, con un enfoque especial en los veteranos que siguen con vida, pero retirados.