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Día de los Veteranos 2026 en Estados Unidos: qué estará abierto y cerrado este 11 de noviembre
En conmemoración del Día de los Veteranos en EE. UU., bancos, instituciones y centros educativos cerrarán y otros presentarán variaciones en sus horarios.
El miércoles 11 de noviembre de 2026 se conmemora el Día de los Veteranos en Estados Unidos. En esta fecha, las oficinas federales, los bancos y el servicio de correo no operarán, mientras que la mayoría de los comercios y restaurantes continuarán con sus actividades habituales. En Líbero, te compartimos más información para que puedas tomar tus precauciones por esta fecha, considerada feriado federal.
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Día de los Veteranos 2026: ¿qué estará cerrado este 11 de noviembre?
- Oficinas del gobierno federal: permanecerán cerradas debido a un feriado federal obligatorio.
- Servicio Postal de Estados Unidos (USPS): no ofrecerá atención al público ni realizará el reparto regular de correspondencia.
- Las sucursales bancarias y la Reserva Federal: tampoco llevarán a cabo operaciones habituales, como ACH o Fedwire, las cuales podrían retrasarse hasta el jueves 12.
- La mayoría de los distritos escolares también estarán cerrados, y en diversas ciudades, como High Point en Carolina del Norte y Socorro, las oficinas municipales y bibliotecas públicas cerrarán sus puertas.
Día de los Veteranos 2026: ¿qué estará abierto este 11 de noviembre?
- Los supermercados y tiendas minoristas, incluyendo grandes cadenas como Walmart, Target, Costco, Publix y Kroger, continuarán con sus horarios de atención habituales.
- Las farmacias, como Walgreens y CVS, operarán con normalidad.
- Los restaurantes y centros comerciales, en su mayoría, estarán abiertos al público.
- El transporte público, que abarca autobuses y sistemas de transporte urbano, también funcionará con sus horarios regulares.
¿Por qué es considerado feriado federal?
El Día de los Veteranos es una celebración federal destinada a rendir homenaje y expresar gratitud a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que han servido, tanto a los que están vivos como a aquellos que han fallecido.
A diferencia del Memorial Day, que se centra en recordar a los caídos en combate, esta fecha se dedica a reconocer a todos los que han portado el uniforme militar, con un enfoque especial en los veteranos que siguen con vida, pero retirados.
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