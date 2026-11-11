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¿A qué hora juega Italia vs Francia y en qué canal ver partido de UEFA Nations League?
Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido de Italia vs Francia por la quinta jornada del grupo A de la UEFA Nations League.
Momento de ver un partidazo a nivel internacional entre Italia vs Francia por la quinta fecha del grupo A de la UEFA Nations League. Ambas escuadras se verán cara a cara en el Estadio de San Siro en busca de asegurar su clasificación a la siguiente instancia, por lo que te informamos el día, hora y canal de transmisión de este vibrante enfrentamiento.
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¿Cuándo juega Italia vs Francia?
El partido entre Italia vs Francia por la UEFA Nations League que se afrontará en San Siro se llevará a cabo el próximo jueves 12 de noviembre. Ambos elencos son los líderes de su respectiva serie, por lo que será un choque directo en busca de asegurar la clasificación a las fases finales.
¿A qué hora juega Italia vs Francia?
El duelo entre italianos y franceses por Nations League inicia a partir de las 2.45 p. m. hora peruana (7.45 p. m. horas GMT). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 1.45 p. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 2.45 p. m.
- Venezuela, Chile: 3.45 p. m.
- Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.
- España: 8.45 p. m.
¿Dónde ver Italia vs Francia?
La transmisión del partido entre Italia vs Francia por la UEFA Nations League será transmitido por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizar en Disney+, a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.
Italia y Francia protagonizarán un partidazo por Nations League.
Canales de transmisión para ver Italia vs Francia
- Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+
- Brasil: ESPN, Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- España: DAZN Spain
- Estados Unidos: FOX Sports 1, fuboTV, ViX, FOX One
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