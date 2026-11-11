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Partidos de hoy, jueves 12 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 12 de noviembre. Se nos vienen encuentros por UEFA Nations League y más.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este jueves 12 de noviembre.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este jueves 12 de noviembre. | Foto: composición Líbero
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Este jueves 12 de noviembre se disputarán algunos encuentros por distintas ligas internacionales. Por ejemplo, habrá acción en la UEFA Nations League, Concacaf Nations League, Copa Africana de Naciones y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Italia y Francia jugarán partido clave por el grupo A de la UEFA Nations League.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Italia vs Francia y en qué canal ver partido de UEFA Nations League?

Partidos de hoy por la Supercopa de Argentina

PartidoHorarioCanal
Estudiantes LP vs Independiente Rivadavia6.00 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PartidoHorarioCanal
Real Potosí vs Nacional Potosí5.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

PartidoHorarioCanal
Dep. Pasto vs Junior5.00 p. m.Win+ y Win Play
Llaneros vs Boyacá Chicó7.00 p. m.Win+ y Win Play

Partidos de hoy por la UEFA Nations League

PartidoHorarioCanal
Turquía vs Bélgica12.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Armenia vs Chipre12.00 p. m.ESPN 3 y Disney+
Inglaterra vs Croacia2.45 p. m.ESPN 2 y Disney+
Italia vs Francia2.45 p. m.ESPN y Disney+
República Checa vs España2.45 p. m.ESPN 3 y Disney+
Albania vs Finlandia2.45 p. m.Disney+
Montenegro vs Letonia2.45 p. m.Disney+
San Marino vs Bielorrusia2.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Champions League Femenina

PartidoHorarioCanal
Barcelona vs Arsenal12.45 p. m.ESPN 3 y Disney+
Benfica vs Austria Viena3.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por Concacaf Nations League

PartidoHorarioCanal
Barbados vs Guadalupe2.00 p. m.YouTube Concacaf Go
Islas Caimán vs Guyana2.00 p. m.YouTube Concacaf Go
Bonaire vs Cuba3.00 p. m.YouTube Concacaf Go
Aruba vs Martinica5.00 p. m.YouTube Concacaf Go
Antigua y Barbada vs Trinidad y Tobago6.00 p. m.YouTube Concacaf Go
Curazao vs Panamá7.30 p. m.YouTube Concacaf Go

Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya

PartidoHorarioCanal
Cerro Largo vs Progreso6.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Copa de África de Naciones

PartidoHorarioCanal
Ghana vs Somalia10.00 a. m.DAZN
Guinea vs Eritrea11.00 a. m.DAZN
Guinea Ecuatorial vs Zimbabue11.00 a. m.DAZN
Madagascar vs Guinea-Bisáu11.00 a. m.DAZN
RD Congo vs Sierra Leona11.00 a. m.DAZN
Benín vs República Centroafricana2.00 p. m.DAZN
Camerún vs Namibia2.00 p. m.DAZN
Costa de Marfil vs Gambia2.00 p. m.DAZN
Senegal vs Sudán2.00 p. m.DAZN
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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