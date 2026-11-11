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Partidos de hoy, jueves 12 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 12 de noviembre. Se nos vienen encuentros por UEFA Nations League y más.
Este jueves 12 de noviembre se disputarán algunos encuentros por distintas ligas internacionales. Por ejemplo, habrá acción en la UEFA Nations League, Concacaf Nations League, Copa Africana de Naciones y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Supercopa de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Estudiantes LP vs Independiente Rivadavia
|6.00 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Potosí vs Nacional Potosí
|5.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Dep. Pasto vs Junior
|5.00 p. m.
|Win+ y Win Play
|Llaneros vs Boyacá Chicó
|7.00 p. m.
|Win+ y Win Play
Partidos de hoy por la UEFA Nations League
|Partido
|Horario
|Canal
|Turquía vs Bélgica
|12.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Armenia vs Chipre
|12.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Inglaterra vs Croacia
|2.45 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Italia vs Francia
|2.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|República Checa vs España
|2.45 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Albania vs Finlandia
|2.45 p. m.
|Disney+
|Montenegro vs Letonia
|2.45 p. m.
|Disney+
|San Marino vs Bielorrusia
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Champions League Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Barcelona vs Arsenal
|12.45 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Benfica vs Austria Viena
|3.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por Concacaf Nations League
|Partido
|Horario
|Canal
|Barbados vs Guadalupe
|2.00 p. m.
|YouTube Concacaf Go
|Islas Caimán vs Guyana
|2.00 p. m.
|YouTube Concacaf Go
|Bonaire vs Cuba
|3.00 p. m.
|YouTube Concacaf Go
|Aruba vs Martinica
|5.00 p. m.
|YouTube Concacaf Go
|Antigua y Barbada vs Trinidad y Tobago
|6.00 p. m.
|YouTube Concacaf Go
|Curazao vs Panamá
|7.30 p. m.
|YouTube Concacaf Go
Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya
|Partido
|Horario
|Canal
|Cerro Largo vs Progreso
|6.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Copa de África de Naciones
|Partido
|Horario
|Canal
|Ghana vs Somalia
|10.00 a. m.
|DAZN
|Guinea vs Eritrea
|11.00 a. m.
|DAZN
|Guinea Ecuatorial vs Zimbabue
|11.00 a. m.
|DAZN
|Madagascar vs Guinea-Bisáu
|11.00 a. m.
|DAZN
|RD Congo vs Sierra Leona
|11.00 a. m.
|DAZN
|Benín vs República Centroafricana
|2.00 p. m.
|DAZN
|Camerún vs Namibia
|2.00 p. m.
|DAZN
|Costa de Marfil vs Gambia
|2.00 p. m.
|DAZN
|Senegal vs Sudán
|2.00 p. m.
|DAZN
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