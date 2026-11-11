0

España vs. República Checa EN VIVO por la UEFA Nations League: cuándo juegan, hora y canal

España vs. República Checa chocan en Praga por la fecha 5 del grupo 3 de la UEFA Nations League 2026-27. Conoce a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO.

Jostein Canales
España vs. República Checa juegan este jueves por el grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27.
España vs. República Checa juegan este jueves por el grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27. | Foto: Composición de Libero
COMPARTIR

Las selecciones España vs. República Checa juegan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves un partido llamativo por la fecha 5 del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27 en el estadio Epet Arena de Praga. Ambos equipos querrán cerrar de la mejor manera esta primera etapa del torneo, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión estará a cargo de ESPN 3 y TVE La 1. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Boca Juniors y Atlético Mineiro afrontarán la final de la Copa Sudamericana 2026.

PUEDES VER: Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por final de la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y dónde ver

Después de un poco más de un mes, las selecciones de España y República Checa se vuelven a enfrentar por la UEFA Nations League 2026-27. El partido de ida se jugó en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo, donde la vigente campeona del mundo no tuvo mucho problema para vencer a los checos por 3-1 gracias a los goles de Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino.

De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27, la selección de España es la única que tiene puntaje perfecto y ya aseguró su presencia en los cuartos de final, por lo que puede darse el lujo de probar nuevos jugadores. Por su parte, República Checa es el colero y solo aspira a alcanzar el lugar para evitar el descenso directo a la Liga B.

España vs. República Checa: horario del partido de UEFA Nations League

Si los encuentros de la UEFA Nations League te llaman la atención y deseas ver el partido de España vs. República Checa, por la quinta fecha del grupo 3 de la Liga A, aquí te dejamos los horarios en los distintos países:

  • México y Centroamérica: 1:45 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 2:45 p. m.
  • Estados Unidos: 2:45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 11:45 p. m. (Los Ángeles)
  • Bolivia y Venezuela: 3:45 p. m.
  • Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:45 p. m.
  • España: 8:45 p. m.

¿Dónde ver España vs. República Checa?

  • Brasil: Disney Plus
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN 3 y Disney Plus
  • México: Sky Sports
  • Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus
  • España: TVE La 1, RTVE Play y Movistar Plus
  • Estados Unidos: VIX Premium, FOX One y Fox Soccer Plus

España vs. República Checa: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasEspañaEmpateRepública Checa
Betsson1.197.1012.50
Betano1.246.8013.50
Bet3651.188.0013.00
1XBET1.227.3013.20
Caliente1.206.5013.00
Stake1.207.1013.00
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre: programación y dónde ver fútbol gratis

  2. ¿A qué hora juega Italia vs Francia y en qué canal ver partido de UEFA Nations League?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano