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España vs. República Checa EN VIVO por la UEFA Nations League: cuándo juegan, hora y canal
España vs. República Checa chocan en Praga por la fecha 5 del grupo 3 de la UEFA Nations League 2026-27. Conoce a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO.
Las selecciones España vs. República Checa juegan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves un partido llamativo por la fecha 5 del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27 en el estadio Epet Arena de Praga. Ambos equipos querrán cerrar de la mejor manera esta primera etapa del torneo, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión estará a cargo de ESPN 3 y TVE La 1. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
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Después de un poco más de un mes, las selecciones de España y República Checa se vuelven a enfrentar por la UEFA Nations League 2026-27. El partido de ida se jugó en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo, donde la vigente campeona del mundo no tuvo mucho problema para vencer a los checos por 3-1 gracias a los goles de Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino.
De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27, la selección de España es la única que tiene puntaje perfecto y ya aseguró su presencia en los cuartos de final, por lo que puede darse el lujo de probar nuevos jugadores. Por su parte, República Checa es el colero y solo aspira a alcanzar el lugar para evitar el descenso directo a la Liga B.
España vs. República Checa: horario del partido de UEFA Nations League
Si los encuentros de la UEFA Nations League te llaman la atención y deseas ver el partido de España vs. República Checa, por la quinta fecha del grupo 3 de la Liga A, aquí te dejamos los horarios en los distintos países:
- México y Centroamérica: 1:45 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 2:45 p. m.
- Estados Unidos: 2:45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 11:45 p. m. (Los Ángeles)
- Bolivia y Venezuela: 3:45 p. m.
- Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:45 p. m.
- España: 8:45 p. m.
¿Dónde ver España vs. República Checa?
- Brasil: Disney Plus
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN 3 y Disney Plus
- México: Sky Sports
- Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus
- España: TVE La 1, RTVE Play y Movistar Plus
- Estados Unidos: VIX Premium, FOX One y Fox Soccer Plus
España vs. República Checa: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|España
|Empate
|República Checa
|Betsson
|1.19
|7.10
|12.50
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|1.24
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