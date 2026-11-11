España vs. República Checa EN VIVO por la UEFA Nations League: cuándo juegan, hora y canal

Las selecciones España vs. República Checa juegan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves un partido llamativo por la fecha 5 del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27 en el estadio Epet Arena de Praga. Ambos equipos querrán cerrar de la mejor manera esta primera etapa del torneo, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión estará a cargo de ESPN 3 y TVE La 1. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Después de un poco más de un mes, las selecciones de España y República Checa se vuelven a enfrentar por la UEFA Nations League 2026-27. El partido de ida se jugó en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo, donde la vigente campeona del mundo no tuvo mucho problema para vencer a los checos por 3-1 gracias a los goles de Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino.

De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27, la selección de España es la única que tiene puntaje perfecto y ya aseguró su presencia en los cuartos de final, por lo que puede darse el lujo de probar nuevos jugadores. Por su parte, República Checa es el colero y solo aspira a alcanzar el lugar para evitar el descenso directo a la Liga B.

España vs. República Checa: horario del partido de UEFA Nations League

Si los encuentros de la UEFA Nations League te llaman la atención y deseas ver el partido de España vs. República Checa, por la quinta fecha del grupo 3 de la Liga A, aquí te dejamos los horarios en los distintos países:

México y Centroamérica: 1:45 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 2:45 p. m.

Estados Unidos: 2:45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 11:45 p. m. (Los Ángeles)

Bolivia y Venezuela: 3:45 p. m.

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:45 p. m.

España: 8:45 p. m.

¿Dónde ver España vs. República Checa?

Brasil: Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN 3 y Disney Plus

México: Sky Sports

Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus

España: TVE La 1, RTVE Play y Movistar Plus

Estados Unidos: VIX Premium, FOX One y Fox Soccer Plus

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