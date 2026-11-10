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Partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre: programación y dónde ver fútbol gratis
Consulta la agenda deportiva del miércoles 11 de noviembre, donde destacan partidos de la Champions League y Europa Cup Femenina, además de un encuentro del fútbol boliviano.
Conoce la agenda deportiva con los partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre. En la antesala a una nueva fecha FIFA, tendremos partidos en la Champions League y Europa Cup Femenina, además de un partido por el fútbol boliviano. Conoce horarios y canales para ver los encuentros.
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Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Independiente vs Always Ready
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Champions League Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Leuven vs Koge
|Disney+
|15:00
|Benfica vs Austria Viena
|Disney+
|15:00
|Juventus vs Olympique Lyon
|ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy por Europa Cup Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Czarni Sosnowiec vs Brann
|-
|12:00
|Brondby vs Rosenborg
|-
|12:00
|Fenerbahce vs Real Sociedad
|-
|12:30
|Eintracht Frankfurt vs PSV
|-
|13:00
|Hammarby vs Myjava
|-
|13:00
|Malmö vs Ajax
|-
|13:00
|Torreense vs vs Sparta Praga
|-
Partidos de hoy por amistoso internacional
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:00
|Vietnam vs China Taipei
|-
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