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Partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre: programación y dónde ver fútbol gratis

Consulta la agenda deportiva del miércoles 11 de noviembre, donde destacan partidos de la Champions League y Europa Cup Femenina, además de un encuentro del fútbol boliviano.

Wilfredo Inostroza
Repasa la agenda deportiva con los partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre
Repasa la agenda deportiva con los partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre | Composición: Líbero
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Conoce la agenda deportiva con los partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre. En la antesala a una nueva fecha FIFA, tendremos partidos en la Champions League y Europa Cup Femenina, además de un partido por el fútbol boliviano. Conoce horarios y canales para ver los encuentros.

Boca Juniors y Atlético Mineiro afrontarán la final de la Copa Sudamericana 2026.

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Partidos de hoy por la Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
18:00Independiente vs Always ReadyEntel Gol

Partidos de hoy por la Champions League Femenina

HorariosPartidosCanales
12:45Leuven vs Koge Disney+
15:00Benfica vs Austria VienaDisney+
15:00 Juventus vs Olympique LyonESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por Europa Cup Femenina

HorariosPartidosCanales
11:00Czarni Sosnowiec vs Brann-
12:00Brondby vs Rosenborg-
12:00Fenerbahce vs Real Sociedad-
12:30 Eintracht Frankfurt vs PSV-
13:00Hammarby vs Myjava -
13:00Malmö vs Ajax-
13:00Torreense vs vs Sparta Praga-

Partidos de hoy por amistoso internacional

HorariosPartidosCanales
07:00Vietnam vs China Taipei-
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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