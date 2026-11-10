Partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre: programación y dónde ver fútbol gratis

Conoce la agenda deportiva con los partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre. En la antesala a una nueva fecha FIFA, tendremos partidos en la Champions League y Europa Cup Femenina, además de un partido por el fútbol boliviano. Conoce horarios y canales para ver los encuentros.

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Horarios Partidos Canales 18:00 Independiente vs Always Ready Entel Gol

Partidos de hoy por la Champions League Femenina

Horarios Partidos Canales 12:45 Leuven vs Koge Disney+ 15:00 Benfica vs Austria Viena Disney+ 15:00 Juventus vs Olympique Lyon ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por Europa Cup Femenina

Horarios Partidos Canales 11:00 Czarni Sosnowiec vs Brann - 12:00 Brondby vs Rosenborg - 12:00 Fenerbahce vs Real Sociedad - 12:30 Eintracht Frankfurt vs PSV - 13:00 Hammarby vs Myjava - 13:00 Malmö vs Ajax - 13:00 Torreense vs vs Sparta Praga -

Partidos de hoy por amistoso internacional