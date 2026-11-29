La Liga 1 está en sus instancias finales, con Universitario de Deportes y Sport Huancayo disputando semifinales para poder enfrentarse a Alianza Lima en la definición por el título del balompié nacional. En medio de ello, la Conmebol decidió distraer un poco a los hinchas con un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Resulta que la entidad sudamericana resaltó un triunfo importante de la selección peruana sobre su similar de Chile en el denominado Clásico del Pacífico. A través de una publicación en su cuenta oficial de 'X', se recordó el triunfo de la Bicolor por 3-0 ante la Roja en la Copa América del 2019.

Conmebol y su mensaje a la selección peruana

" Chile 0-3 Perú. Una noche para recordar en la Copa América 2019 ", indicó la Conmebol con una fotografía de la selección peruana celebrando. Recordemos que en aquella ocasión ambos combinados se enfrentaron por las semifinales y fue el equipo de Ricardo Gareca el que se llevó el triunfo durante el tiempo reglamentario.

El mensaje de la Conmebol.

En aquella ocasión, la Bicolor venció con goles de Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero. Además, en el tiempo de compensación se cobró un penal a favor de la selección chilena, en el cual Pedro Gallese se lució atajándoselo a Eduardo Vargas para cerrar así una noche soñada.

Lamentablemente, pese al triunfo sobre Chile, Perú no pudo en la gran final de la Copa América 2019 y terminó perdiendo el partido decisivo por 3-1 frente a la anfitriona Brasil. El elenco de Ricardo Gareca se llevó la medalla de plata.