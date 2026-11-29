La selección peruana ha visto pasar a grandes jugadores a lo largo de su historia. Sin embargo, algunos no lograron alcanzar lo que se esperaba de ellos debido a diversas situaciones personales y profesionales. En ese contexto, Jefferson Farfán recordó, durante una reciente edición del programa 'Enfocados', a un futbolista que estaba llamado a convertirse en el sucesor de Christian Cueva en la Bicolor por la gran calidad que posee: hablamos de Raziel García.

Jefferson Farfán lapidó a Raziel García

La conversación se inició cuando el exarquero Diego Penny mencionó al futbolista, quien en su momento generó grandes expectativas por su habilidad técnica y capacidad para marcar diferencias dentro del campo.

Al ser consultado sobre el rendimiento del mediocampista con la selección peruana, Farfán compartió su opinión y reconoció sus condiciones futbolísticas. "Raziel García, tremendo talento. 'Nero', ¿te acuerdas cuando llegó a la selección?", preguntó Penny en 'Enfocados', a lo que la 'Foquita' respondió: " Hay que reconocer que el hombre tiene mucho talento, pero se agrandó mucho ".

Cabe precisar que esta no fue la primera vez que el exdelantero se pronunció sobre García. En una edición anterior del mismo programa, Farfán ya había hablado de las expectativas que despertó el mediocampista y de las comparaciones que se hicieron con Christian Cueva.

"Yo no estuve mucho con él, pero sí me sorprendió porque tenía potencial, Raziel García. Decían que era el recambio del 'Cholo' Cueva; imagínate el daño que le hicieron. El chico se la creyó ", explicó.

Jefferson Farfán lapidó a Raziel Garcia. Foto: composición Líbero/Enfocados

¿Qué le fue a Raziel García tras su paso por la selección peruana?

Raziel García fue uno de los futbolistas que ganó protagonismo en la etapa final del ciclo de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana. Su buen manejo de balón y capacidad para superar rivales generaron ilusión entre los aficionados, sobre todo tras su destacada presentación ante Brasil en las semifinales de la Copa América 2021. No obstante, el mediocampista no logró alcanzar la consolidación internacional que muchos esperaban. A sus 32 años, milita actualmente en la Universidad César Vallejo, club de la Liga 2 al que se incorporó en marzo de 2026 con vínculo hasta diciembre de ese año.