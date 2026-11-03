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Entradas para Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de Copa de la Liga: precios y dónde comprar

Se ponen a la venta las entradas para el Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la gran final de la Copa de la Liga 2026 que se jugará en Trujillo.

Diego Medina
Se anuncian los precios de entradas para Sporting Cristal vs Alianza Atlético.
Se anuncian los precios de entradas para Sporting Cristal vs Alianza Atlético. | Foto: X Copa de la Liga
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Momento de asegurar presencia en la gran final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo. La FPF dio a conocer los precios de entradas para el gusto de los aficionados, quienes comienzan a agotar todos los sectores disponibles.

Sporting Cristal y Alianza Atlético afrontarán la final de la Copa de la Liga 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Final de la Copa de la Liga: fecha, hora y estadio confirmado

Entradas para Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de Copa de la Liga 2026

  • Sur Niño: 10 soles
  • Norte Niño: 10 soles
  • Oriente Niño: 20 soles
  • Occidente Niño: 25 soles
  • Preventa Sur: 26.90 soles
  • Preventa Norte: 26.90 soles
  • Preventa Oriente: 58.50 soles
  • Preventa Occidente: 81.00 soles
  • Preventa Hospitality: 108.00 soles (AGOTADO)

¿Dónde comprar entradas de Sporting Cristal vs Alianza Atlético vía Passline?

La FPF puso a la venta las entradas para el Sporting Cristal vs Alianza Atlético a través de la plataforma Passline. En esta web oficial puedes elegir la tribuna de tu agrado y aprovechar los precios que están en preventa para el gusto de los aficionados. Una vez elijas la tribuna de tu gusto, debes seguir con el proceso para el pago correspondiente.

Sporting Cristal

Passline anuncia precios de preventa de entradas para el Sporting Cristal vs Alianza Atlético.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de la Copa de la Liga 2026: fecha, hora y canal

La final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se llevará a cabo el próximo domingo 15 de noviembre en el Estadio Mansiche de Trujillo. Dicho encuentro inicia a partir de las 5.00 p. m. locales con la transmisión de la señal de Bicolor+ en TV 360.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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