Entradas para Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de Copa de la Liga: precios y dónde comprar

Momento de asegurar presencia en la gran final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo. La FPF dio a conocer los precios de entradas para el gusto de los aficionados, quienes comienzan a agotar todos los sectores disponibles.

Entradas para Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de Copa de la Liga 2026

Sur Niño: 10 soles

Norte Niño: 10 soles

Oriente Niño: 20 soles

Occidente Niño: 25 soles

Preventa Sur: 26.90 soles

Preventa Norte: 26.90 soles

Preventa Oriente: 58.50 soles

Preventa Occidente: 81.00 soles

Preventa Hospitality: 108.00 soles (AGOTADO)

¿Dónde comprar entradas de Sporting Cristal vs Alianza Atlético vía Passline?

La FPF puso a la venta las entradas para el Sporting Cristal vs Alianza Atlético a través de la plataforma Passline. En esta web oficial puedes elegir la tribuna de tu agrado y aprovechar los precios que están en preventa para el gusto de los aficionados. Una vez elijas la tribuna de tu gusto, debes seguir con el proceso para el pago correspondiente.

Passline anuncia precios de preventa de entradas para el Sporting Cristal vs Alianza Atlético.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de la Copa de la Liga 2026: fecha, hora y canal

La final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se llevará a cabo el próximo domingo 15 de noviembre en el Estadio Mansiche de Trujillo. Dicho encuentro inicia a partir de las 5.00 p. m. locales con la transmisión de la señal de Bicolor+ en TV 360.