¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para ser campeón absoluto del Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal dio un golpe importante en la recta final del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Roberto Mosquera aplastó 5-0 a FC Cajamarca en el estadio Alberto Gallardo y alcanzó los 31 puntos, resultado que le permite colocarse en lo más alto de la clasificación por diferencia de goles. Sin embargo, los celestes todavía no pueden celebrar, pues tienen dos jornadas por disputar y Universitario cuenta con un partido pendiente que podría cambiar nuevamente el panorama de la lucha por el título.

¿Qué necesita Sporting Cristal para ser campeón del Torneo Clausura 2026?

El panorama es claro para Sporting Cristal: necesita ganar sus dos partidos restantes y esperar que sus principales perseguidores dejen puntos en el camino. Actualmente, comparte los 31 puntos con Sport Huancayo, pero cuenta con una mejor diferencia de goles tras su contundente victoria ante FC Cajamarca. Universitario, por su parte, tiene 30 unidades y todavía debe disputar su encuentro pendiente frente a Sport Boys, programado para el miércoles 4 de noviembre en el Monumental. Si los cremas ganan, llegarán a 33 puntos y desplazarán a los rimenses del primer lugar.

Sporting Cristal goleó a FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026.

Los partidos que le restan a Sporting Cristal en el Clausura

El equipo de Roberto Mosquera tiene dos finales por delante y no puede permitirse ningún tropiezo si quiere mantener sus opciones de conquistar el segundo certamen del año. Estos son sus compromisos pendientes:

Fecha 16: ADT vs. Sporting Cristal (visitante).

Fecha 17: Sporting Cristal vs. Cienciano (local).

Los celestes deberán buscar los seis puntos disponibles, especialmente porque enfrentarán a ADT en Tarma, una plaza complicada por la altura. Luego, cerrarán su participación ante Cienciano en el Alberto Gallardo.

¿Sporting Cristal puede ser campeón nacional de la Liga 1 2026?

Hay un detalle importante que los hinchas deben tener en cuenta: ganar el Torneo Clausura no significa automáticamente convertirse en campeón nacional. Según el reglamento de la Liga 1 2026, los ganadores del Apertura y Clausura deben ubicarse entre los ocho primeros de la tabla acumulada para acceder a los playoffs. Actualmente, Sporting Cristal ocupa el sexto lugar del acumulado con 50 puntos, por lo que está dentro de la zona de clasificación. Si conquista el Clausura, tendrá que disputar la definición del título nacional, cuyo objetivo será destronar a Alianza Lima, ganador del Apertura.