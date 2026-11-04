Mauro Cantoro cuestionó rendimiento del tercer jugador más caro de Alianza: "Pagaron lo que pagaron"

Mauro Cantoro se pronunció sobre el rendimiento de uno de los fichajes de Alianza Lima que llegó con grandes expectativas para la Liga 1 2026. El exfutbolista tomó como referencia lo que había mostrado anteriormente en el fútbol argentino y dejó entrever que esperaba mucho más de su desempeño con la camiseta blanquiazul. El jugador al que mencionó el 'Toro': se trata de Federico Girotti.

PUEDES VER: Franco Navarro perdió el control y casi se va a las manos con Melgarejo por polémico gesto en Matute

Mauro Cantoro cuestionó rendimiento de Federico Girotti

En una reciente edición del programa 'Desmarcado', de Denganche, el ex Universitario evaluó el presente que está atravesando su compatriota, señalando que en el esquema de Pablo Guede, su rol es completamente diferente al que presentó cuando estuvo en River Plate o Talleres.

"Por lo que vi en Argentina, Girotti es un mejor jugador del que estamos viendo. Venía con rodaje en equipos importantes y pensé que en Alianza iba a poder potenciar su carrera", manifestó Cantoro al referirse a las expectativas que tenía sobre el atacante antes de su llegada al equipo.

El ahora comentarista también analizó el rol que cumple el delantero en el equipo y la responsabilidad ofensiva que comparte con Eryc Castillo. A su juicio, Girotti queda expuesto a las críticas porque la tarea de convertir goles recae principalmente en su compañero, aunque la inversión por su fichaje apuntaba a otro objetivo.

"Al delantero lo puedes medir también por otras cosas, pero lo más importante siempre va a ser el gol. Hoy a Girotti lo sacrifican porque la responsabilidad del gol recae en Castillo", complementó.

El exfutbolista concluyó que el costo de la contratación elevó las expectativas sobre el rendimiento del delantero de 27 años y su aporte goleador. "Por Girotti pagaron lo que pagaron para que él sea la referencia de gol en Alianza ".

Mauro Cantoro se refirió al rendimiento de Federico Girotti

Federico Girotti es el tercer jugador más caro de Alianza Lima

De acuerdo con Transfermarkt, Federico Girotti es el tercer jugador más caro del plantel de Alianza Lima, con un valor de mercado de 1,2 millones de euros. El delantero argentino solo es superado por Renzo Garcés y Nicolás Díaz, ambos valorizados en 1,3 millones de euros, por lo que se encuentra entre los futbolistas con mayor cotización del equipo blanquiazul.

Rendimiento de Federico Girotti en Alianza Lima

Durante la temporada 2026, Girotti disputó 25 partidos con Alianza Lima entre el Torneo Apertura y Clausura, registrando un total de cuatro goles y dos asistencias. En el primer campeonato anotó dos tantos en 10 encuentros, mientras que en el segundo repitió la misma cantidad de goles y sumó dos asistencias en 15 presentaciones.