Hernán Barcos fuerte sobre la actualidad de Alianza Lima tras su salida: "Los problemas siguieron"

Hernán Barcos habló de absolutamente todo. Luego de unos días en silencio, el delantero de Sporting Cristal brindó una entrevista en la que se refirió al problema que tuvo con Pablo Guede, el intercambio de palabras que protagonizó con la esposa del entrenador de Alianza Lima y hasta se dio un tiempo para hablar sobre la actualidad del cuadro íntimo.

En diálogo con 'Fútbol como cancha', el argentino dio detalles sobre el encuentro que tuvo con el entrenador de Alianza Lima tanto dentro del partido como en el pasillo rumbo a los camerinos.

Luego, se refirió al video que se viralizó en redes sociales donde supuestamente estaba celebrando una canción en contra del cuadro íntimo junto a sus demás compañeros celestes.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre los problemas que tiene Alianza Lima en la actualidad, Hernán Barcos fue tajante al decir que a él le echaban la culpa de todo lo que pasaba en el cuadro íntimo y que ahora que ya no está en la institución, sigue habiendo dificultades.

“Cuando salgo de Alianza, supuestamente el problema era yo. Yo salí y los problemas siguieron , ¿por qué me siguen involucrando a mí si ya no estoy más en Alianza Lima? Jamás le faltaría el respeto al club, lo quiero y lo respeto”, expresó el ‘Pirata’.

Hernán Barcos habló sobre Alianza Lima.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su pelea con Pablo Guede?

“Fui a saludar a Emiliano Papa que estaba en el banco y cuando me doy vuelta vi a Pablo, lo fui a saludar y no me dio la mano. Le dije: “A mí no me conoces”, y me empieza a insultar. Ese momento es parte del fútbol”, empezó narrando Hernán Barcos.

Luego, añadió lo que sucedió en los vestuarios: “Pablo Guede vino hacia mí por los vestuarios y me dijo “pégame, pégame”. Le dije: “qué te voy a pegar, no te hice nada” y me fui para atrás”.

Finalmente, contó que tuvo una pequeña charla con la esposa de Pablo Guede, a quien le dijo: “Fui a saludar a su marido y el maleducado me sacó la mano, eso pasó. Quédese tranquila que yo no soy un maleducado y no le falto el respeto a nadie”, y me fui”.