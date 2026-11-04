Exentrenador de Alianza cerca de firmar por UCV para la próxima temporada en Liga 2: "Contacto inicial"

Falta muy poco para que termine la temporada 2026 y los diversos equipos, tanto de la Liga 1 como de la Liga 2, ya se preparan para afrontar un nuevo año lleno de retos y objetivos que deberán alcanzar. En este sentido, uno de ellos es la Universidad César Vallejo, que actualmente disputa la segunda categoría peruana y acaba de salvarse del descenso a la Liga 3. Por ello, el club poeta ya planifica su próxima campaña y quiere hacerlo ni más ni menos que con un ex Alianza Lima: se trata de Pablo Bengoechea.

Pablo Bengoechea en contacto con UCV para la siguiente temporada

De acuerdo con información del periodista Marcello Merizalde, ha existido un contacto entre el técnico uruguayo y el club campeón de la Liga 2. No obstante, explicó que es posible que no sea la única oferta por el DT, por lo que de momento deberá evaluar bien el panorama antes de tomar una decisión.

“ Existió un contacto inicial entre Pablo Bengoechea y la UCV de cara al 2027. Seguramente, no será la única reunión. Hay además otras opciones a evaluar para el DT uruguayo ”, dio a conocer el comunicador vía X.

Pablo Bengoechea fue contactado por UCV

¿Cómo le fue a Pablo Bengoechea como DT de Alianza Lima?

Pablo Bengoechea tuvo dos etapas como entrenador de Alianza Lima. La primera comenzó en enero de 2017 y se extendió hasta diciembre de 2018, periodo en el que dirigió un total de 101 partidos. Posteriormente, regresó al banquillo blanquiazul en mayo de 2019 y permaneció hasta marzo de 2020. Durante esta segunda etapa, estuvo al frente del equipo en 34 compromisos.

Trayectoria de Pablo Bengoechea