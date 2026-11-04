0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
PREVIA
Universitario vs Boys por el Clausura

Exentrenador de Alianza cerca de firmar por UCV para la próxima temporada en Liga 2: "Contacto inicial"

Varios clubes ya se encuentran preparándose para la próxima temporada y uno de ellos es la UCV, que busca remecer el mercado con un ex Alianza para afrontar la Liga 2.

Antonio Vidal
Exentrenador de Alianza Lima cerca de firmar por UCV para la próxima temporada en Liga 2
Exentrenador de Alianza Lima cerca de firmar por UCV para la próxima temporada en Liga 2 | composición Líbero/UCV
COMPARTIR

Falta muy poco para que termine la temporada 2026 y los diversos equipos, tanto de la Liga 1 como de la Liga 2, ya se preparan para afrontar un nuevo año lleno de retos y objetivos que deberán alcanzar. En este sentido, uno de ellos es la Universidad César Vallejo, que actualmente disputa la segunda categoría peruana y acaba de salvarse del descenso a la Liga 3. Por ello, el club poeta ya planifica su próxima campaña y quiere hacerlo ni más ni menos que con un ex Alianza Lima: se trata de Pablo Bengoechea.

Mauro Cantoro cuestionó rendimiento del tercer jugador más caro de Alianza

PUEDES VER: Mauro Cantoro cuestionó rendimiento del tercer jugador más caro de Alianza: "Pagaron lo que pagaron"

Pablo Bengoechea en contacto con UCV para la siguiente temporada

De acuerdo con información del periodista Marcello Merizalde, ha existido un contacto entre el técnico uruguayo y el club campeón de la Liga 2. No obstante, explicó que es posible que no sea la única oferta por el DT, por lo que de momento deberá evaluar bien el panorama antes de tomar una decisión.

Existió un contacto inicial entre Pablo Bengoechea y la UCV de cara al 2027. Seguramente, no será la única reunión. Hay además otras opciones a evaluar para el DT uruguayo”, dio a conocer el comunicador vía X.

Pablo Bengoechea fue contactado por UCV

Pablo Bengoechea fue contactado por UCV

¿Cómo le fue a Pablo Bengoechea como DT de Alianza Lima?

Pablo Bengoechea tuvo dos etapas como entrenador de Alianza Lima. La primera comenzó en enero de 2017 y se extendió hasta diciembre de 2018, periodo en el que dirigió un total de 101 partidos. Posteriormente, regresó al banquillo blanquiazul en mayo de 2019 y permaneció hasta marzo de 2020. Durante esta segunda etapa, estuvo al frente del equipo en 34 compromisos.

Trayectoria de Pablo Bengoechea

  • Comerciantes FC – Entrenador
  • Peñarol – Director deportivo
  • Alianza Lima – Entrenador
  • Alianza Lima – Entrenador
  • Peñarol – Entrenador
  • Perú – Entrenador
  • Perú – Entrenador asistente
  • Danubio – Entrenador asistente
  • Universidad de Chile – Entrenador asistente
  • Cruz Azul – Entrenador asistente
  • River Plate – Entrenador asistente
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Lista de convocados de Perú: fecha de salida de la nómina de Mano Menezes ante Bolivia

  2. Sporting Cristal no jugaría la final de la Liga 1 2026 pese a ser campeón del Clausura 2026

  3. Universitario vs Sport Boys EN VIVO por Torneo Clausura 2026: hora, dónde ver y pronóstico

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano