ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Southington: VIOLENTOS ATAQUES llevan a la policía a solicitar AYUDA ciudadana, ¿qué ocurrió?

Una serie de agresiones físicas, insultos racistas y daños a vehículos ha generado preocupación en Connecticut, Estados Unidos. Los incidentes, reportados en West Hartford y Southington, estarían vinculados con un mismo sospechoso, quien también habría protagonizado disturbios en un Walmart de Southington. Ante la gravedad de las denuncias, las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para identificar al presunto responsable y esclarecer los hechos.

Buscan a individuo señalado por ataques violentos en West Hartford y Southington.

Walmart Southington: denuncian insultos discriminatorios y ataques dentro de la tienda

Uno de los episodios fue denunciado por Joshua Xavier Malave, quien aseguró haber sido agredido por un hombre cuando salía del Walmart de Southington, tras realizar sus compras. Según su testimonio, el individuo se acercó sin provocación, lo escupió y profirió insultos racistas y homófobos.

La situación también provocó disturbios dentro del establecimiento. El presunto agresor ingresó a la tienda, discutió con trabajadores y clientes y comenzó a arrojar diversos productos de los estantes mientras gritaba.

Los altercados también se extendieron al estacionamiento, donde, según testigos, el hombre pateó la puerta trasera y el portón de un Hyundai que maniobraba para salir. Luego, golpeó la puerta posterior del lado del pasajero de otro vehículo en el que viajaba una pareja de adultos mayores. Finalmente, abandonó el lugar en un Ford Focus beige que, de acuerdo con los reportes, circulaba sin matrícula.

Violentos ataques en Estados Unidos: otro conductor denunció daños a su vehículo en West Hartford

Las denuncias también señalan un incidente ocurrido el domingo por la mañana en la intersección de New Britain Avenue y South Main Street, en West Hartford.

Según el reporte, una mujer esperaba el cambio de luz del semáforo cuando un hombre se acercó con una barra de hierro tras bajar de su automóvil. El sujeto habría atacado el vehículo hasta destrozar el espejo lateral, una ventana y el parabrisas. Después, escapó en un Ford Fusion blanco sin matrícula. Pese a que los automóviles descritos en ambos casos no coinciden, las denuncias señalan a un mismo presunto responsable.

Ante estos hechos, los departamentos de policía de West Hartford y Southington solicitaron la colaboración ciudadana para obtener información que permita identificar al presunto responsable.

El Departamento de Policía de Southington difundió un llamado a la comunidad: "Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se comunique con la institución al 860-378-1600".

Las autoridades solicitan que cualquier persona que haya presenciado los ataques o tenga información sobre el sospechoso se comunique con la Policía. El caso también fue reportado por BOCETO MEDIA, que citó información del Departamento de Policía de Southington.