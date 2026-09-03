SORPRENDENTE NOTICIA, inmigrantes en EE. UU.: solo ESTE PORCENTAJE de latinos dice haber alcanzado el "sueño americano", según una encuesta

El llamado "sueño americano" parece perder fuerza entre los latinos en Estados Unidos. Solo el 20% de los hispanos afirma haber alcanzado esta meta, mientras que el 18% considera que está fuera de su alcance y otro 27% sostiene que simplemente no existe. Así lo revela una reciente encuesta del Pew Research Center, que también expone diferencias importantes entre los inmigrantes latinos y quienes nacieron en el país.

Los inmigrantes tienen una visión más optimista del progreso económico y social que los latinos nacidos en Estados Unidos.

¿Cuántos latinos en Estados Unidos creen haber alcanzado el "sueño americano"?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Latinos del Pew Research Center, el 33% de los participantes señaló que aún está en camino de alcanzar el "sueño americano". Al sumar este grupo con quienes aseguran haberlo conseguido, poco más de la mitad de los latinos mantiene una visión favorable sobre sus posibilidades de progreso.

Sin embargo, el panorama cambia al comparar la situación actual con la de generaciones anteriores. El 48% de los hispanos considera que alcanzar el "sueño americano" es ahora más difícil que para sus padres.

La percepción es aún más pesimista entre los latinos nacidos en Estados Unidos. El 44% de los hispanos de segunda generación considera que alcanzar esta meta se ha vuelto más difícil, mientras que la cifra aumenta al 52% entre quienes pertenecen a la tercera generación o posteriores.

La encuesta se realizó entre el 6 y el 16 de octubre de 2025 a 8.046 adultos en Estados Unidos, incluidos 4.923 hispanos. El estudio fue publicado por Pew Research Center el 1 de septiembre de 2026.

Inmigrantes latinos mantienen una visión más optimista sobre su futuro

Aunque existen dudas sobre el "sueño americano", los resultados muestran una perspectiva más positiva cuando los inmigrantes y otros latinos evalúan directamente su nivel de vida. El 57% de los latinos afirmó vivir mejor que sus padres a la misma edad, mientras que el 53% considera que sus hijos tendrán un nivel de vida superior al suyo. Esta percepción es considerablemente más favorable entre los latinos inmigrantes.

Según Pew Research Center, el 70% de los inmigrantes latinos considera que vive mejor que sus padres, frente al 49% de los latinos nacidos en Estados Unidos. La diferencia también se refleja en las expectativas sobre sus hijos: el 63% de los inmigrantes espera que sus descendientes tengan una vida mejor, frente al 48% de los hispanos nacidos en el país.

Para los latinos consultados, el "sueño americano" continúa ligado principalmente a la estabilidad económica. Cerca de seis de cada diez lo relacionan con la seguridad financiera, las oportunidades económicas o la posibilidad de comprar una vivienda. Otro 39% lo asocia con mejorar sus propias condiciones de vida y las de su familia, mientras que el 18% menciona la libertad.

Los resultados cobran especial relevancia por el peso demográfico de la comunidad hispana. Según la Oficina del Censo, 70,1 millones de hispanos residían en Estados Unidos en julio de 2025, una cifra equivalente a cerca del 21% de la población del país.

El estudio de Pew Research Center se realizó durante el segundo mandato de Donald Trump, iniciado en enero de 2025, un periodo marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias y una mayor intensificación de los controles migratorios.