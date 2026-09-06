Inician investigación tras acusaciones de delitos vi0lent0s de agentes ICE a mexicano en EE. UU.

La policía del condado de Arlington, en Estados Unidos, se pronunció y confirmó el inicio de una investigación penal relacionada con las denuncias de delitos violentos atribuidos recientemente a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en contra del inmigrante mexicano, José Mejía Hernández, ocurridas el mes pasado. ¿Qué se sabe al respecto? AQUÍ el testimonio del hombre gravemente afectado.

Inician investigación tras acusaciones de delitos violentos de agentes ICE a mexicano en EE. UU.

News4 Washington compartió las últimas declaraciones de Mejía Hernández, quien precisó que, el día que sufrió el ataque por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), él se dirigía a su trabajo en Arlington, Virginia, el 11 de agosto. Aseguró que dos individuos que no identificó como agentes federales se le acercaron.

Asimismo, precisó que intentó escapar, pero fue agredido, lo que le provocó una lesión cerebral. Por su parte, el ICE rechazó su versión, sosteniendo que el detenido intentó eludir su arresto y que los agentes actuaron con la fuerza necesaria para capturarlo.

Bajo esta situación, la policía del condado de Arlington ha confirmado que sus detectives se reunieron con Mejía Hernández, quien presentó un informe policial en el que denuncia violaciones de varios códigos de Virginia, incluyendo lesiones maliciosas agravadas y conducción temeraria. "La investigación sobre las circunstancias del incidente continúa en curso", señaló la policía local.

Vale mencionar que el viernes 5 de septiembre, Mejía Hernández y su equipo legal se presentaron en la jefatura de policía del condado para formalizar una denuncia y solicitar el procesamiento penal de los agentes involucrados. Sus abogados afirmaron haber obtenido un video grabado por testigos que muestra a Mejía Hernández en el suelo, con el rostro ensangrentado, aunque no se observa el momento exacto de la agresión.

En el video, también se puede ver a los agentes ayudándolo a levantarse, mientras él parece inestable. Varias semanas después de este hecho, Mejía Hernández aún presenta moretones visibles y ha manifestado dificultades para dormir y comer, además de experimentar miedo constante. Fue hospitalizado en su momento tras el altercado y sufrió una lesión cerebral, aunque no recuerda más eventos, según su testimonio.

¿Cuál fue el pronunciamiento de ICE sobre esta grave denuncia en contra de sus agentes?

Por su parte, la entidad resaltó que Mejía Hernández, originario de México, se encuentra actualmente en Estados Unidos sin la documentación adecuada y enfrenta un proceso de deportación.

Asimismo, en conversación con News4, se mencionó que Mejía Hernández intentó escapar del lugar, lo que llevó a la necesidad de utilizar la fuerza para controlar la situación. Además, el ICE desmintió las acusaciones que indican que el individuo estuvo inconsciente y despertó en una cama de hospital, calificándolas de falsas.