Aviso importante: recientemente, se ha confirmado el retiro de bayas congeladas o frutos rojos, comercializados en tiendas Walmart en más de una docena de estados, entre ellos Illinois y otros del Medio Oeste. Esta medida responde a una posible contaminación por E. coli, vinculada a un brote que ha impactado a la comunidad. Las autoridades sanitarias siguen investigando la situación para garantizar la seguridad de los consumidores. ¿Qué hacer si tienes el producto en casa?

Walmart: anuncian el retiro de este producto congelado en las tiendas de 16 estados por riesgo en la salud

La sorpresiva retirada del mercado en EE. UU., que inicialmente se anunció en julio para ciertos arándanos congelados vendidos en tiendas Publix, ahora se extiende a la mezcla de frutos rojos orgánicos o bayas congeladas de la marca Great Value, en presentación de 10 onzas, y fecha de caducidad del 9 de febrero de 2028.

Walmart: anuncian el retiro de este producto congelado en las tiendas de 16 estados por riesgo en la salud.

La alerta emitida indica que cualquier persona en posesión de este producto no debe consumirlo y debe optar por desecharlo o devolverlo a la empresa para recibir un reembolso completo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señaló que, en caso de haber congelado el producto sin su embalaje original y no poder identificar si forma parte de este último retiro, se debe proceder a su desecho. Las bayas congeladas o frutos rojos fueron distribuidas a tiendas Walmart en 16 estados, entre los que figura Alabama, Florida, Illinois y Texas, entre otros.

El responsable de la distribución, Frutas y Hortalizas del Sur SA, con sede en San Carlos, Chile, se pronunció y señaló que, hasta el momento, no se han reportado casos de enfermedad vinculados a este último retiro, el cual se realizó como medida de precaución tras recibir información sobre el origen de la retirada anterior.

No obstante, según los informes de NBC Chicago y las autoridades, se han documentado casos de enfermedades en varios estados relacionados con la primera alerta, donde al menos 17 personas contrajeron la cepa E. coli O145:H28, resultando en seis hospitalizaciones entre el 11 de mayo y el 2 de agosto, respectivamente.

El gran riesgo de la E. coli

La bacteria E. coli productora de toxina Shiga (STEC) es responsable de síntomas como calambres abdominales, diarrea sanguinolenta y vómitos.

Las infecciones ocasionadas por esta cepa pueden derivar en síndrome urémico hemolítico, una complicación severa que puede resultar en insuficiencia renal aguda y otros problemas de salud significativos, afectando especialmente a niños pequeños y personas mayores.