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Universitario ya conoce a sus rivales para la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario de Deportes se prepara para la Copa Libertadores Femenina 2026, que se jugará en Ecuador. Conoce a qué clubes enfrentarán las Leonas.

Wilfredo Inostroza
Universitario particpará en la Copa Libertadores Femenina 2026
Universitario particpará en la Copa Libertadores Femenina 2026 | Foto: Fútbol Femenino Universitario
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Universitario de Deportes ya conoce el camino que recorrerá en la Copa Libertadores Femenina 2026 tras el sorteo oficial realizado por la Conmebol este lunes 14 de septiembre en Luque. El conjunto crema quedó ubicado en el Grupo B del torneo continental, una zona de alta exigencia donde medirá fuerzas ante rivales de gran jerarquía internacional como Independiente del Valle de Ecuador, Belgrano de Córdoba de Argentina y Palmeiras de Brasil.

Cienciano lleva una diferencia de 2 goles en la serie contra Montevideo City Torque. Foto: composición LR/Liga 1/Montevideo City Torque

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Cumplir un papel destacado en el torneo sudamericano es una espina que las Leonas buscan sacarse cuanto antes. A lo largo de sus cinco participaciones anteriores en la competencia (2015, 2016, 2017, 2020 y 2023), el elenco estudiantil nunca pudo superar la primera etapa y tuvo que despedirse de forma prematura en la fase de grupos en todas sus presentaciones.

Universitario

Universitario participará de la Copa Libertadores Femenina

Con la firme intención de cambiar la historia en este 2026, la directiva ha trabajado arduamente en la conformación de un plantel competitivo a nivel internacional. Para cumplir dicho objetivo, la institución aseguró contrataciones de peso como Mía Shalit (portera estadounidense-peruana), Valeria Itzel (defensora estadounidense), Grace Cagnina (defensora peruana), Milagros Rolón (lateral paraguaya), Ana Gutiérrez (volante chilena), Lesly Olivares (extrema chilena) y Alesia García (delantera peruana).

El sorteo de la Conmebol dejó además un panorama muy atractivo en el resto de las series del certamen. El Grupo A estará encabezado por Corinthians de Brasil junto a Colo-Colo de Chile, Caracas FC de Venezuela y el segundo representante de Colombia. Por su parte, el Grupo C reunirá a Cruzeiro de Brasil, LDU Quito de Ecuador, Bolívar de Bolivia y Olimpia de Paraguay.

Finalmente, el Grupo D completará el cuadro de competencia con la presencia del primer representante de Colombia, Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. Con los cuatro sectores ya definidos, Universitario iniciará la etapa final de su preparación con la mira puesta en dar la sorpresa y clasificar a los cuartos de final del torneo internacional.

Universitario de Deportes aseguró su presencia en la Copa Libertadores Femenina 2026 tras ganar el Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina, título que obtuvo al vencer a Alianza Lima por la vía de los penales en el mismísimo estadio de Matute; no obstante, en la posterior definición por la final nacional, el conjunto blanquiazul terminó coronándose campeón de la temporada tras quedarse con la serie decisiva, dejando al cuadro merengue con el cupo internacional en la mano.

Copa Libertadores 2026

Grupos de la Copa Libertadores 2026

¿Cuándo se juega la Copa Libertadores Femenina 2026?

La Copa Libertadores Femenina 2026 se jugará entre el 15 y el 31 de octubre y se llevará a cabo íntegramente en Ecuador. Son 16 equipos participantes y se disputarán 32 partidos.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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