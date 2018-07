Paris Saint-Germain descarta fichaje de N'Golo Kanté

El volante de la selección de Francia, N'Golo Kanté, se volvió una obsesión total para el Paris Saint-Germain, sin embargo, quedó solo en eso. De esta manera, el campeón del mundo con los 'bleus' en Rusia 2018 permanecerá en el Chelsea.

Según el informe de Le Parisien, la alta cotización fue el principal escollo para que los directivos parisinos no puedan contratarlo. ¿El dinero es un problema? ¿Ya no hay 'caja'? No es tanto esos los motivos.

PUEDES VER: Bayern Múnich remontó el resultado y venció 3-1 al PSG por la International Champions Cup

Kanté sería el ancla ideal que buscaría emular - y porqué no superar - lo realizado por Thiago Motta. Su versatilidad para relevar a sus compañeros, además de su buen pie, lo determinan como uno de los '6' más exquisitos del mundo. Pero todo quedará en ilusiones.

La tasación propuesta por Chelsea para con el mediocampista de 27 años debe de ser un caramelo para Nasser Al-Khelaifi: se habla de 110 millones de euros; pero no para la FIFA.

El Fair Play Financiero nuevamente hace su aparición cuan espectro en las espaldas de los directivos franceses. Las llegadas de Neymar (222 millones de euros) y Kylian Mbappé (180 millones de euros) obliga a que Al-Khelaïfi medite - en extremo - las incorporaciones que vaya a realizar para la presente temporada.

NO TE LO PIERDAS: Medio francés asegura que Adrien Rabiot se queda en el PSG

La venta de jugadores sería la única opción para que Kanté se enrole al plantel de Thomas Tuchel: PSG gastó 402 millones de euros en el verano del 2017 lo que impide que pueda gastar los 110 que piden desde Inglaterra.

Di María, Guedes, Krychowiak, Jesé o Areola son los que están en vitrina y podrían emigrar a las distintas ligas pero el tiempo continúa su curso y se convierte en otro de los enemigos: el mercado de pases se cierra el 31 de agosto.