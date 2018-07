Selección francesa hace una aclaración sobre la canción de Kanté que nombra a Messi

La selección francesa se consagró como el gran campeón del Mundial de Rusia 2018 el pasado domingo tras vencer 4-2 a su similar de Croacia. Los jugadores ‘galos’ llegaron a la capital del país ‘Galo’ y celebraron junto a miles de fanáticos por todas las calles de Paris. N’Golo Kanté fue la sensación del festejo con su canción.

La melodía del volante se volvió viral en las redes sociales, pero muchos cibernautas –sobre todo los argentinos- la criticaron porque la supuesta burla hacia Lionel Messi. El conjunto dirigido por Didier Deschamps se pronunció este miércoles sobre ello a través de Twitter y compartió la letra entera con la traducción correcta para despejar las dudas.

Y es que como se sabe, Kanté fue uno de los futbolistas claves y casi irremplazables en el esquema del combinado francés. Incluso figura en el equipo ideal de la Copa del Mundo de casi todos los medios y portales pese a que en la final contra los croatas no tuvo una buena participación y fue cambiado por N’Zonzi en el segundo tiempo.

"Tenemos algunas solicitudes acerca de la traducción del éxito del verano. Así que aquí va: "Él es pequeño, él es amable, se las arregló para detener a Leo Messi, pero todos sabemos que es un tramposo (en las cartas), N'Golo Kanté. ¡Orgullosos de ser 'Azules’!'", escribieron los de la escuadra francesa.

🎤🎵 We've had a few requests for a translation of this one - the hit of the summer - so here you go:



He is small,

He is nice,

He managed to stop Leo Messi,

But we all know he's a cheat (at cards),

N'Golo Kanté! 😁#FiersdetreBleus pic.twitter.com/sYduaGZOQq