Revive el emotivo relato argentino de la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018 [VIDEO]

Hoy 15 de noviembre es un día especial para todos los peruanos. Hace exactamente un año la Selección de todos selló su pase al Mundial Rusia 2018 tras vencer en el Nacional de Lima a Nueva Zelanda en lo que fue el encuentro de vuelta por el repechaje. De manera increíble, estaba en juego el último boleto a Rusia y lo consiguió la 'bicolor'.

Para ESPN narró Miguel Simón con los comentarios de Quique Wolff. Estos dos periodistas argentinos sintieron la misma emoción que todos los peruanos al volver a una Copa del Mundo luego de 36 años. Llevaron su voz para toda la Argentina que estuvo feliz de que un compatriota suyo, Ricardo Gareca, haya llevado como director técnico a la Selección Peruana a un Mundial de vuelta.

El primer tanto lo marcó Jefferson Farfán a los 28 minutos del primer tiempo. "Puede ser Farfán, puede ser Farfán, gol", fueron las primeras palabras de Miguel Simón antes de estallar con su grito sagrado de gol. "La 'Foquita' Farfán lágrimas hasta aquí de felicidad. Emoción pura en el Nacional de Lima. Por ahora el grito es vamos Perú, vamos Perú a la Copa del Mundo", fueron las emotivas palabras que tuvo el relator en el tanto del delantero bicolor.

El trámite de juego fue intenso debido a que Perú pudo anotar el segundo, pero el portero neozelandés estuvo atento para evitar la goleada de su Selección. Hasta que llegó la "noche de Ramos que se vive ahí en Lima". "Perú está volando hacia Rusia, está sacando pasajes, está en el aeropuerto buscando un lugar que lo ubique en la siguiente Copa del Mundo", siguió relatando muy emocionado Simón.

No caben dudas de que la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018 no solo emocionó hasta las lágrimas a todos los peruanos, sino también a los periodistas e hinchas de otros países que vivieron de la misma intensidad el trabajo de Ricardo Gareca con la Selección Peruana. Las últimas palabras de Simón fue: "Y se termina. Y se termina. Y se sube al último vuelo a Rusia Perú. La espera puede doler, pero cuando la espera termina y el objetivo se cumple, no hay nada igualable a esto".