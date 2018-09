El fotógrafo Yuri Cortez recibió camiseta de Mario Mandzukic

El recordado fotógrafo Yuri Cortez se encuentra de vacaciones junto a su familia en Croacia, donde fue recibido como una celebridad por la población y autoridades.

En uno de los actos protocolares en el país europeo Yuri Cortez recibió una camiseta enviada por el mismo Mandzukic.

Some images of the dramatic celebration of Croatia's second goal against England during the semi final of the world cup #FifaWorldCup2018 #EnglandvsCroatia #CRO #CROvENG #CROENG #RussiaWorldCup2018 #Russia2018 #Rusia2018 #Nikon #CroaciaInglaterra pic.twitter.com/4wTwObDT8t