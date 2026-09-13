Diego Churín y su fuerte comentario sobre Valera tras anotar con Universitario a Alianza: "Cuando no"

Alianza Lima cayó por 1-2 frente a Universitario de Deportes en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un encuentro en el que Álex Valera marcó uno de los tantos. Sin embargo, esa anotación no pasó inadvertida para Diego Churín, quien, después de ver el video del gol del atacante peruano, realizó un comentario contundente.

Diego Churín dio rotundo comentario sobre Álex Valera tras anotar gol con Universitario a Alianza Lima

Universitario difundió en sus redes sociales el gran gol de Valera ante Alianza, tras una excelente asistencia de Gianluca Lapadula. Por ello, Churín no desaprovechó la ocasión para dejar un comentario que ya se ha vuelto habitual entre los goles del delantero peruano. “Cuando no”, se puede leer.

Diego Churín comentó el gol de Álex Valera con Universitario a Alianza Lima

Cabe señalar que el atacante argentino hizo ese comentario porque el delantero peruano ya acumula 87 goles con el conjunto crema en 187 encuentros, una cifra que pone de relieve su eficacia ofensiva y no pasa inadvertida para los demás.

Asimismo, conviene recordar que Diego Churín y Álex Valera coincidieron como compañeros en Universitario de Deportes durante la temporada 2025, y que ambos solían alternarse como habitual recambio en los partidos del certamen dirigidos por Jorge Fossati.

¿Cómo le fue a Diego Churín en Universitario de Deportes?

Churín se incorporó a Universitario en 2025 y, a lo largo de la temporada, participó en 28 encuentros entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, en los que marcó cinco tantos. Su discreto desempeño provocó críticas por parte de los hinchas cremas; sin embargo, al final del curso se consagró campeón nacional.