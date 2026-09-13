0
EN VIVO
Tabla del Clausura de la Liga 1 2026
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada de la Liga 1 2026

Diego Churín y su fuerte comentario sobre Valera tras anotar con Universitario a Alianza: "Cuando no"

Diego Churín lanzó rotundo comentario sobre el gol que anotó Álex Valera con Universitario de Deportes ante Alianza Lima por el clásico del Torneo Clausura 2026.

Luis Blancas
Diego Churín dio rotundo comentario sobre Álex Valera tras anotar gol con Universitario a Alianza Lima
Diego Churín dio rotundo comentario sobre Álex Valera tras anotar gol con Universitario a Alianza Lima | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima cayó por 1-2 frente a Universitario de Deportes en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un encuentro en el que Álex Valera marcó uno de los tantos. Sin embargo, esa anotación no pasó inadvertida para Diego Churín, quien, después de ver el video del gol del atacante peruano, realizó un comentario contundente.

Universitario hizo fuerte denuncia contra Alianza Lima tras clásico en Matute

PUEDES VER: Universitario hizo fuerte denuncia contra Alianza y pedirá sanciones tras maltrato: "Fue una vergüenza, inaceptable"

Diego Churín dio rotundo comentario sobre Álex Valera tras anotar gol con Universitario a Alianza Lima

Universitario difundió en sus redes sociales el gran gol de Valera ante Alianza, tras una excelente asistencia de Gianluca Lapadula. Por ello, Churín no desaprovechó la ocasión para dejar un comentario que ya se ha vuelto habitual entre los goles del delantero peruano. “Cuando no”, se puede leer.

Diego Churín comentó el gol de Álex Valera con Universitario a Alianza Lima

Diego Churín comentó el gol de Álex Valera con Universitario a Alianza Lima

Cabe señalar que el atacante argentino hizo ese comentario porque el delantero peruano ya acumula 87 goles con el conjunto crema en 187 encuentros, una cifra que pone de relieve su eficacia ofensiva y no pasa inadvertida para los demás.

Asimismo, conviene recordar que Diego Churín y Álex Valera coincidieron como compañeros en Universitario de Deportes durante la temporada 2025, y que ambos solían alternarse como habitual recambio en los partidos del certamen dirigidos por Jorge Fossati.

¿Cómo le fue a Diego Churín en Universitario de Deportes?

Churín se incorporó a Universitario en 2025 y, a lo largo de la temporada, participó en 28 encuentros entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, en los que marcó cinco tantos. Su discreto desempeño provocó críticas por parte de los hinchas cremas; sin embargo, al final del curso se consagró campeón nacional.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima y el arquero que pudo fichar en lugar de Alejandro Duarte para la Liga 1 2026

  2. Torneo Clausura 2026 de Liga 1: así va la tabla de posiciones tras el clásico en Matute

  3. Universitario hizo fuerte denuncia contra Alianza y pedirá sanciones tras maltrato: "Fue una vergüenza, inaceptable"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano