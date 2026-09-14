Universitario definió el futuro de Juan Manuel Requena tras no ser convocado ante Alianza Lima

Universitario de Deportes continúa con los festejos tras su victoria ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. No obstante, uno de los aspectos más llamativos del clásico fue la ausencia de Juan Manuel Requena en la lista de convocados de los cremas. Ahora, se conoció que ya se tomó una decisión con su futuro en el equipo.

Universitario definió el futuro de Juan Manuel Requena

Juan Manuel Requena fue uno de los fichajes que más expectativas despertó en los hinchas de la ‘U’ para el Torneo Clausura. Sin embargo, su rendimiento ha dejado mucho que desear y fue uno de los motivos que lo llevó a ser excluido para el clásico, un factor que ha llevado a cuestionarse su futuro en el plantel.

Ante ello, Gustavo Peralta reveló, en el programa ‘Modo Fútbol’, que el comando técnico de Universitario ha decidido que el volante argentino vuelva a ser considerado para el próximo partido, aunque su labor será como suplente.

Juan Manuel Requena volverá a ser considerado con Universitario.

"La respuesta de Héctor Cúper en la previa fue 'vamos a tomarlo como un descanso'. Tengo entendido que, para el próximo partido en Cusco, Juan Manuel Requena va a volver a la lista. No va a jugar como titular porque va a seguir Jorge Murrugarra”, fue la información que compartió el periodista deportivo.

Según indicó el comunicador, Héctor Cúper decidió darle un descanso a Requena tras sus cuestionadas actuaciones y, aunque seguirá saliendo en la lista de convocados, el titular como pivote será Jorge Murrugarra.

Números de Juan Manuel Requena con Universitario

Juan Manuel Requena llegó a las filas de Universitario para disputar el segundo semestre con el objetivo de dar seguridad en el mediocampo. Sin embargo, pese a que ha disputado ocho partidos, el volante argentino ha dejado serias dudas en los hinchas siendo superado en los duelos principales, además de que no ha aportado ni goles ni asistencias.