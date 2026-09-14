Piero Quispe se solidarizó con Alejandro Duarte tras su blooper en el clásico: "Mandarle mi apoyo"

Universitario de Deportes dio el golpe en Matute, al vencer por 2-1 a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Más allá del triunfo crema, el partido quedó en la memoria de ambas hinchadas por una jugada en particular: el error garrafal del portero Alejandro Duarte, quien cometió un nuevo blooper en la última jugada, que provocó el tanto agónico de Lisandro Alzugaray para la victoria de la visita.

A dos días del compromiso, Piero Quispe, volante de la escuadra merengue, se refirió a dicha jugada en específico y sorprendió al enviar un contundente mensaje al portero blanquiazul, a quien expresó su solidaridad ante el difícil momento futbolístico que atraviesa.

Piero Quispe y su mensaje de apoyo para Alejandro Duarte tras blooper en el clásico

En entrevista para el programa 'Fútbol como Cancha', el mediocampista de 25 años lamentó lo ocurrido con el guardameta aliancista y se solidarizó con su colega de profesión, destacando sus cualidades futbolísticas y su amplia trayectoria en la actividad profesional.

“No se lo deseo a nadie lo que le pasó a Alejandro Duarte, mandarle mi apoyo porque es un gran arquero y es compañero de profesión. No le deseo el mal a nadie”, manifestó Quispe.

Alejandro Duarte y el blooper que terminó en gol de Alzugaray

Corría el minuto 97 del partido en Matute, cuando todos daban por hecho el empate, un error entre Duarte y el defensa Gianfranco Chávez le dio el triunfo a los dirigidos por Héctor Cúper. Ambos trataron de interceptar un pivoteo de Álex Valera, pero la falta de comunicación hizo que terminaran estorbándose, dejando al delantero de la ‘U’ solo de cara al arco.

Piero Quispe sueña con un clásico en la final de la Liga 1

Por otra parte, Quispe no ocultó su deseo de jugar la final del título nacional de la Liga 1 2026 con Alianza Lima, sin embargo, señaló que aún faltan varias fechas por disputarse y el plantel se encuentra 100% mentalizado en su próximo duelo ante Deportivo Garcilaso en Cusco.

“Sería bonito jugar una final contra Alianza Lima, pero todavía falta bastante. Estamos enfocados en que cada partido es una final. Si queremos ser campeones, tenemos que ganar en la cancha que sea. Vamos con mentalidad ganadora a Cusco”, sostuvo.