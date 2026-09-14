Franco Velazco detalló los maltratos que recibió Universitario en Matute: "Estuve encerrado 3 horas"

Universitario se quedó con el clásico del fútbol peruano, pero no solo quieren ganar en el campo, sino también dejar un precedente fuera de él por los maltratos que sufrió la delegación crema en su visita al Estadio Alejandro Villanueva. Tras lo expuesto por algunos miembros de la ‘U’ en redes sociales, ahora el administrador Franco Velazco detalló los abusos que recibieron por parte de la gente de Alianza Lima.

En diálogo con 'Hablemos de Max', el directivo fue contundente al señalar que el comportamiento de los blanquiazules es el de un equipo chico y que les colocaron una seguridad interna en el camerino: “Ellos supuestamente dicen ser un club bastante importante en el Perú, ¿no? Entonces, el comportamiento de ellos, de los directivos ha sido, repito, de un equipo chico. Han tenido, por ejemplo, seguridad interna de ellos dentro del camerino. Eso no se hace en ninguna parte”.

Luego, Franco Velazco añadió que la seguridad impuesta por Alianza Lima los estuvo grabando en todo momento y que un coronel de la Policía desmintió la versión dada por los blanquiazules.

“No dentro del camerino, sino en la zona de visita del camerino. Había puesto dos tipos de seguridad permanentemente grabando los movimientos que teníamos dentro del camerino. Esta persona de seguridad, entiendo yo ha sido su primer clásico como jefe de seguridad, estaba totalmente despistado. No tenía ningún tipo de respuesta. Le echaron la culpa de algunas decisiones a la Policía Nacional del Perú, luego llegó el coronel Valle a decirles que no había sido así, porque escuché a un compañero tuyo decir que las decisiones de Alianza habían sido validados por la Policía y eso es totalmente falso”, añadió.

Tras esto, el administrador de Universitario reveló que estuvo encerrado durante tres horas en el camerino y que no recibió ninguna llamada por parte de ningún directivo de Alianza Lima para tratar de solucionar ese tema: “Luego, llegó el delegado del partido para la tarde y tratar de intermediar en una decisión que ambas partes estemos tranquilos, pero siempre encontramos una puerta que no nos dejaba poder desenvolvernos dentro del campo. Personalmente he estado encerrado tres horas dentro del camerino, siendo la autoridad más importante de la delegación, del club y nunca tuve una llamada de ningún directivo, menos del señor Arosemena, porque si vamos a ser los visitantes, cuando menos una llamada de mi contraparte en Alianza para hacer un tipo de coordinación”.

Finalmente, señaló que ellos le dan a la delegación íntima todas las facilidades cuando van al Monumental y que el jefe de seguridad de Alianza Lima le resaltó que no podía subir al campo porque su presencia podía generar disturbios entre todos los hinchas.

“Tuvieron también en condición de visita en el Monumental todas las facilidades, todos los requerimientos fueron atendidos y no tuvieron ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, nosotros cada vez que vamos a Matute, tenemos el problema de dónde vamos a estar ubicados, que no podemos subir al campo, que tenemos que estar dentro del camerino y lo que me pareció una locura es que el jefe de seguridad que yo personalmente como Franco Velazco, no podía subir al campo de juego porque iba a incitar a la violencia y que la hinchada se iba a fastidiar, incomodar con mi presencia y que iban a empezar actos de violencia. Al final, con mi presencia o sin mi presencia, igual nos arrojaron cosas contundentes a la salida del partido. Terrible lo que nos ha pasado en el estadio de Matute”, sentenció Franco Velazco.