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Mauro Cantoro declaró campeón del Clausura a Universitario tras vencer a Alianza: "Ya está"

Universitario de Deportes se impuso nuevamente a Alianza Lima en el clásico, lo que llevó a Mauro Cantoro a declarar que ya son campeones del Torneo Clausura 2026.

Luis Blancas
Mauro Cantoro aseguró que Universitario ya es campeón del Torneo Clausura 2026 tras vencer a Alianza Lima
Mauro Cantoro aseguró que Universitario ya es campeón del Torneo Clausura 2026 tras vencer a Alianza Lima | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes volvió a imponerse sobre Alianza Lima en el clásico y ese triunfo provocó una firme reacción de Mauro Cantoro. El exjugador crema evaluó la victoria lograda por el equipo dirigido por Héctor Cúper y no dudó en señalar que el cuadro merengue ya es el campeón del Torneo Clausura 2026.

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Mauro Cantoro aseguró que Universitario ya es campeón del Torneo Clausura 2026 tras vencer a Alianza Lima

Universitario volvió a vencer a su clásico rival, igual que en el primer torneo de la temporada. En esta ocasión, ese resultado permitió al conjunto crema subir al primer puesto del Clausura y fortalecer sus opciones de ganar el segundo certamen del año.

Tras el pitazo final, Cantoro destacó que la 'U' logró quedarse con un partido que tuvo bastante paridad y que terminó definiéndose en los minutos finales. "La 'U' se queda con un triunfo agónico. El que gana siempre tiene una cosita mejor, más allá del blooper sobre el final. La 'U' se perfila para ganar el torneo, ahora sí", señaló el conductor de 'Denganche'.

Video: Denganche

No obstante, el 'Toro' se mostró mucho más categórico al hablar sobre las opciones del cuadro merengue en el Clausura. Según Mauro Cantoro, la victoria frente a Alianza Lima prácticamente dejó sentenciado que Universitario ya se perfila como campeón del segundo torneo de la temporada.

"La 'U' ya es campeón del Clausura, ya está", sentenció el exjugador crema, quien mostró toda su confianza en el equipo dirigido por Cúper después de una nueva victoria en el clásico.

Universitario y los partidos que le restan en el Torneo Clausura 2026

  • Fecha 10: Deportivo Garcilaso vs. Universitario
  • Fecha 11: Universitario vs. Melgar
  • Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario
  • Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II
  • Fecha 14: Universitario vs Sport Boys
  • Fecha 15: Atlético Grau vs Universitario
  • Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua
  • Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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