La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el domingo 4 de octubre, los servicios de transporte público en Lima y Callao contarán con horarios especiales debido a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el movimiento de los ciudadanos durante la jornada electoral y asegurar la continuidad del servicio. AQUÍ te compartimos los horarios específicos del Metropolitano, las líneas 1 y 2 del Metro, así como de los corredores complementarios y más.

Horarios del Metropolitano para este domingo de Elecciones Regionales y Municipales 2026

El Metropolitano empezará a operar a partir de las 5.00 a. m. Las rutas regulares tendrán horarios específicos: la ruta A estará disponible hasta las 10.50 p. m., mientras que las rutas B y C extenderán su servicio hasta las 11.00 p. m. Con relación a los servicios expresos, el Expreso 1 funcionará de 5.00 a. m. a 10.30 p. m., y el Expreso 5 operará de 6.00 a. m. a 5.30 p. m.

Consulta los horarios del Metropolitano y demás servicios para este domingo de elecciones.

Los servicios alimentadores también estarán disponibles hasta las 11.00 p. m. En tanto, en la fase de prueba de la Vía Expresa Grau, se implementará un servicio especial denominado Grau, que conectará la estación Central con las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas I, operando de 10.00 a. m. a 4.00 p. m.

Horarios de la Línea 1 y la Línea 2 del Metro

La Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá servicio este domingo desde las 5.30 a. m. hasta las 10.00 p. m., con un total de 334 carreras programadas, según la información proporcionada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Por otro lado, la Línea 2 iniciará operaciones a las 6.00 a. m. y se extenderá hasta las 11.00 p. m., con 317 carreras planificadas para garantizar la movilidad durante la jornada electoral.

Horarios del AeroDirecto

En el caso de AeroDirecto, se mantendrá su operación en las seis rutas y horarios habituales, asegurando así la conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Además, los taxis autorizados ofrecerán su servicio de manera ininterrumpida, las 24 horas del día.

Horarios de corredores complementarios

Los corredores complementarios operarán desde las 5.00 a. m. hasta las 11.00 p. m. durante el domingo, manteniendo sus rutas y servicios habituales. Esto permitirá a los usuarios acceder a estas unidades para trasladarse a sus centros de votación y regresar a sus casas sin contratiempos.

Es importante tener en cuenta las diferencias en los horarios de cada servicio, especialmente para quienes necesiten hacer conexiones.