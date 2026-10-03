¿Qué significa perder fuerza en la rodilla?

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Hoy quiero hablarte sobre una señal que muchas personas suelen pasar por alto: la pérdida de fuerza en la rodilla.

Si usted siente que ha perdido fuerza en una de sus rodillas, que le cuesta sostener el peso de su cuerpo o que la articulación ya no responde como antes, podría existir una lesión interna. Entre las posibles causas se encuentran la condromalacia, una lesión de meniscos o una lesión de los ligamentos.

Esta sensación de debilidad no debe tomarse como algo normal ni atribuirse simplemente al cansancio. Continuar realizando actividad física sin conocer el origen del problema puede agravar una lesión que, inicialmente, podría haber sido tratada de manera oportuna.

No se descuide. Si ha notado una pérdida de fuerza, dolor, inestabilidad o dificultad para mover la rodilla, acuda al traumatólogo para una evaluación adecuada y determinar qué está ocurriendo. Una atención a tiempo puede evitar complicaciones mayores.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: