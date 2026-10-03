Corte de agua para este lunes 05 de octubre: qué distritos serán afectados y horarios

Sedapal confirmó recientemente una suspensión temporal del servicio de agua potable para este lunes 5 de octubre en diversos distritos de Lima. Esta interrupción se llevará a cabo debido a los últimos trabajos de mantenimiento y mejora de las redes de distribución, lo que afectará a varias viviendas y comercios durante el horario programado para cada sector.

Según el cronograma de la empresa, con ello se busca garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura de distribución. El restablecimiento del suministro se realizará de forma progresiva una vez que se finalicen las intervenciones en Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Santa Anita.

Revisa los distritos que serán afectados por el corte de agua y horarios, según Sedapal.

Corte de agua en Villa El Salvador

Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio.

Localidades/ Áreas afectadas: coop. Virgen de Cocharcas, mercado Unicachi, asoc. Villa Jesús Corazón, asoc. José María Arguedas, asoc. República de Francia, San Ramón; Cruz de Motupe, Granada, Villa del Mar, Asoc. San Juan de Miraflores y asoc. Construcción Civil.

Sectores: Sector 317: sector 1: grupos 1, 2, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 23A, 24, 25, 25A, 26. Sector 318: sector 1: grupos 21, 21A, 22, 22A. Sector 322: sector 6: grupos 1, 1A, 2, 3, 11, 4, 4A, 5, 5A, 12, 13, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10.

Fecha/ Hora de inicio de la interrupción: Lunes 5 de octubre | 8.00 a. m.

Fecha/ Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 5 de octubre | 8.00 p. m.

San Juan de Miraflores

Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio.

Localidades/ Áreas afectadas: A. H. Señor de los Milagros, A. H. Unión y Paz, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Las Torres de Melgar Mz. N, A. H. Altos de Manuel Scorza, A. H. Los Balcones de Villa, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Villa Victoria, A. H. Sector 1 Grupo 6, A. H. Sector 1 Grupo 1.

Sectores: Sector 305.

Fecha/ Hora de inicio de la interrupción: Lunes 5 de octubre | 8.00 a. m.

Fecha/ Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 5 de octubre | 8.00 p. m.

Santa Anita

Motivo: Limpieza de reservorio.

Localidades/ Áreas afectadas: Asoc. Los Pinos, Asoc. Resid. El Pino, A.H. 29 de Enero, Asoc. San Carlos.

Sectores: Sector 172.

Fecha/ Hora de inicio de la interrupción: Lunes 5 de octubre | 8.00 a. m.

Fecha/ Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 5 de octubre | 8.00 p. m.

¿Cuál es el número del Aquafono?

Sedapal ha iniciado el servicio Aquafono, disponible en el número (01) 317-8000, con el objetivo de atender las consultas de los usuarios y registrar reportes sobre posibles inconvenientes derivados de la interrupción del suministro de agua potable. Este canal busca facilitar la comunicación y resolver de manera eficiente las inquietudes de la ciudadanía.