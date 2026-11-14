Atención, usuarios: la Línea 1 del Metro de Lima brindará servicio gratuito el lunes 16 de noviembre, facilitando el acceso a la misa del papa León XIV. Las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez se convertirán en los principales puntos de entrada para todos los que deseen llegar a la Base Aérea Las Palmas, donde se realizará el evento.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que, con esta medida se busca garantizar la comodidad de los asistentes y fomentar la participación en esta importante celebración religiosa. ¿Qué requisitos se deben considerar para poder usar el servicio del tren eléctrico sin costo y sin inconvenientes?

Línea 1 del Metro de Lima: viajes gratis este lunes 16 de noviembre, único requisito y horario

Los peruanos podrán viajar sin costo en el tren durante la jornada del lunes 16 de noviembre, fecha en la que se realizará la misa de cierre del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Aunque el pasaje será gratuito, los asistentes deberán presentar sus tarjetas para acceder a las estaciones del Metro de Lima .

Además, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los miles de fieles que asistirán al evento, la Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá servicio gratuito desde las 00:00 hasta las 22:00 horas . Este beneficio permitirá a los pasajeros realizar sus trayectos sin costo alguno.

Los pasajeros que asistan a la misa podrán utilizar las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez como puntos de llegada para acceder a las puertas N° 2, 3 y 4 de la Base Aérea Las Palmas.

Es importante destacar que, a pesar de la gratuidad del servicio, el ingreso a las estaciones seguirá el procedimiento habitual, por lo que quienes no cuenten con una tarjeta deberán acudir al personal de la estación para recibir asistencia y orientación.

Datos a considerar para este 16 de noviembre

Para acceder al evento, es necesario utilizar una tarjeta de la Línea 1, aunque no se descontará saldo al pasar por los torniquetes.

En caso de no contar con una tarjeta, se puede solicitar asistencia al personal de la estación, quienes facilitarán el acceso.

Es importante tener en cuenta que, durante las 24 horas de gratuidad, las boleterías permanecerán cerradas, por lo que no habrá venta ni recarga de tarjetas en ventanillas ni en máquinas automáticas.

Estaciones recomendadas para asistir a la misa en la Base Aérea Las Palmas

Si planeas asistir a la misa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Surco, las autoridades sugieren descender en las estaciones Ayacucho o Jorge Chávez. Como alternativa, también se puede optar por la estación Atocongo, desde donde se podrá caminar hacia los accesos habilitados.