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Resultados Sinuano Noche de HOY, sábado 14 de noviembre EN VIVO: números ganadores del sorteo
Sigue la transmisión del sorteo Sinuano Noche de HOY, sábado 14 de noviembre de 2026 y conoce cuáles son los resultados. Coteja AQUÍ tu boleto gratis. ¡Suerte!
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega el sorteo Sinuano Noche de hoy?
El sorteo Sinuano Noche de HOY, sábado 14 de noviembre de 2026, se juega a las 10:30 p. m. (hora de Colombia).
Mira los resultados del Sinuano Noche de HOY, sábado 14 de noviembre. Si tienes tu boleto en mano, esta es tu oportunidad para descubrir si los números elegidos te acercan al premio. Sigue nuestra cobertura EN VIVO, consulta cómo jugó el último sorteo y todos los detalles de esta popular lotería de Colombia. ¿Será esta noche la indicada para celebrar un golpe de suerte?
PUEDES VER: RESULTADOS Sinuano Día y Noche del viernes 13 de noviembre: números ganadores del último sorteo
Resultados Sinuano Noche de HOY, sábado 14 de noviembre: mira los números ganadores
¿A qué hora juega el sorteo Sinuano Noche de hoy?
El sorteo Sinuano Noche de HOY, sábado 14 de noviembre de 2026, se juega a las 10:30 p. m. (hora de Colombia).
Bienvenidos
Sigue nuestra transmisión EN VIVO y descubre los resultados oficiales del Sinuano Noche de HOY, sábado 14 de noviembre, verifica si tu número fue premiado y conoce todos los detalles de este nuevo sorteo.
¿Cómo se gana el sorteo Sinuano?
Para ganar el Sinuano, los participantes deben acertar las cifras del número ganador, de acuerdo con la modalidad de apuesta que hayan elegido. Este chance colombiano ofrece diferentes alternativas para obtener premios, desde acertar las cuatro cifras hasta coincidir únicamente con el último número del resultado.
- 4 cifras directo o Superpleno: debes acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado oficial. Paga 4.500 veces el valor apostado.
- 4 cifras combinado: debes acertar las cuatro cifras, pero pueden aparecer en cualquier orden.
- 3 cifras directo: debes coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto. Paga 400 veces lo apostado.
- 3 cifras combinado: debes acertar las tres últimas cifras, sin importar su orden.
- 2 cifras o Pata: ganas si coinciden los dos últimos números de tu apuesta con el resultado. Paga 50 veces el valor jugado.
- 1 cifra o Uña: basta con acertar el último dígito. Paga cinco veces la apuesta.
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