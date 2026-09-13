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Concha rotundo sobre el blooper de Duarte y Chávez en el Alianza vs Universitario: "No se lo deseo a nadie"
Jairo Concha dio un fuerte comentario sobre el blooper cometido por Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez que permitió la victoria de Universitario sobre Alianza Lima.
Universitario de Deportes se impuso 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, después de que Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez cometieran un blooper que terminó facilitando el gol crema en los minutos finales del encuentro. A raíz de esa acción, Jairo Concha salió al frente para lanzar un duro comentario sobre el grave fallo blanquiazul.
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Jairo Concha dio fuerte comentario sobre el blooper de Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez en el Alianza Lima vs Universitario
En conversación con los distintos medios deportivos, Concha fue consultado sobre el error que cometieron Chávez y Duarte al minuto 96 que permitió el gol de Lisandro Alzugaray y la victoria de Universitario sobre Alianza.
Para el volante peruano, el error del defensa y el arquero es uno de los momentos que no le gustaría pasar; sin embargo, sucede mucho en el fútbol, por lo que no se lo desea a nadie.
Asimismo, Jairo Concha aseguró que debido al error de Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte, Universitario de Deportes pudo aprovechar para conseguir la victoria ante Alianza Lima.
“No, en realidad, no se lo deseo a nadie. Es parte del fútbol. Es feo cometer un error así, es parte del fútbol. Solamente decir que lo aprovechamos y por eso nos llevamos el triunfo”, afirmó el futbolista crema.
Universitario ganó 2-1 a Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026
Universitario de Deportes se impuso por 2-1 a Alianza Lima en la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria, gracias a los tantos de Álex Valera y Lisandro Alzugaray.
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