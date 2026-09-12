Buse elogió a futbolista que firmó con Universitario hasta 2027: "Me puse contento cuando supe que venía"

Ignacio Buse se ha convertido en el mejor tenista de la actualidad debido a sus dos campeonatos en el ATP Tour, asimismo no deja de lado su hinchaje por Universitario de Deportes por lo que salió al frente para rendirse en elogios ante un futbolista que fichó por el club crema hasta 2027: estamos hablando de Gianluca Lapadula.

Ignacio Buse se rindió en elogios ante futbolista que fichó con Universitario hasta 2027

En conversación con El Comercio, Buse confirmó que se emocionó al enterarse de que Lapadula sería el nuevo delantero de Universitario para el Torneo Clausura 2026, con contrato hasta diciembre de 2027, debido a la gran trayectoria que tuvo en Italia y con la selección peruana.

Ignacio Buse elogió a Gianluca Lapadula tras fichar con Universitario hasta 2027

"Me alegré al enterarme de que venía Lapadula, no voy a negarlo", señaló el tenista situado en el puesto 34 del ranking ATP acerca del delantero ítalo-peruano.

Cabe destacar que Ignacio Buse es un reconocido aficionado de Universitario, por lo que está al tanto de las novedades del club en la presente temporada. En ese contexto, la llegada de Lapadula es una de las más destacadas que pudo anunciar.

¿Cómo le va Gianluca Lapadula en Universitario de Deportes?

Gianluca Lapadula se incorporó a Universitario de Deportes con la misión de contribuir a que el conjunto crema conquiste el Torneo Clausura 2026. Además, firmó por una temporada más de contrato, hasta diciembre de 2027, tras llegar desde el Spezia de la Serie B de Italia.

Con ocho encuentros jugados en las ocho jornadas posibles de la segunda competición del año, el delantero ha marcado una diferencia notable al firmar 6 tantos y convertirse en uno de los máximos anotadores del equipo en tan pocos partidos disputados.