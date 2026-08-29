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¡Descomunal! Jairo Concha anotó golazo de tiro libre para el descuento de Universitario ante UTC
Jairo Concha desató la locura tras marcar un golazo de tiro libre sobre el final del primer tiempo para anotar el 1-2 de Universitario vs UTC. El volante hizo estallar el Héroes de San Ramón y se ilusiona con la remontada.
¡Un bombazo! Luis Arce anotó golazo de larga distancia para el 1-0 de UTC vs Universitario - VIDEO
¡De media vuelta! golazo de Gianluca Lapadula para el 3-0 de Universitario sobre Los Chankas
¡En racha! Gianluca Lapadula aparece para poner el 1-0 de Universitario ante Los Chankas
¡Apareció la Culebra! Golazo de Eryc Castillo desde fuera del área para el 1-1 de Alianza Lima ante Melgar
¡Locura! Cristian Bordacahar anotó de cabeza el 1-0 de Melgar sobre Alianza Lima
Ariel Muñoz anotó golazo de penal para poner el 2-1 de Alianza Atlético sobre Sporting Cristal
¡Michael Hoyos no perdonó! El atacante apareció para poner el 1-1 de Sporting Cristal ante Alianza Atlético
¡No perdonó! Federico Girotti sacó un fuerte disparo y anotó el 1-1 de Alianza Lima a Sport Boys
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