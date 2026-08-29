Jairo Concha anotó golazo de tiro libre para el descuento de Universitario ante UTC | Captura L1 MAX

¡Descomunal! Jairo Concha anotó golazo de tiro libre para el descuento de Universitario ante UTC

Jairo Concha desató la locura tras marcar un golazo de tiro libre sobre el final del primer tiempo para anotar el 1-2 de Universitario vs UTC. El volante hizo estallar el Héroes de San Ramón y se ilusiona con la remontada.