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¡Era el gol de la fecha! Jairo Vélez casi anota el empate de Alianza Lima ante Universitario
Al inicio del segundo tiempo, Jairo Vélez casi anota un golazo de tijera y con ello el empate de Alianza Lima ante Universitario en el clásico peruano.
Futbolistas de Alianza Lima y Universitario se van a los empujones en el clásico peruano
Federico Girotti se falló el primer gol de Alianza Lima sobre Universitario en el clásico
Mike Palomino cobró falta polémica a favor de Universitario y todo Alianza reclamó
¡Otra vez la 'Culebra'! Eryc Castillo marcó el empate de Alianza Lima en Chongoyape - VIDEO
Matías Almirón anotó el 1-0 de Juan Pablo II ante Alianza Lima tras error de Duarte
¡Gol de Universitario! Gianluca Lapadula sacó un potente disparo y puso el 2-2 ante Comerciantes Unidos
¡Lo vuelve a ganar! Flavio Alcedo marcó el 2-1 de Comerciantes sobre Universitario
¡Golazo! César Inga sacó un fuerte disparo para darle el empate a Universitario ante Comerciantes Unidos
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