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Alianza Lima vs Universitario por el clásico
Jairo Velez casi anota un golazo y el empate de Alianza Lima sobre Universitario | Composición: Líbero

¡Era el gol de la fecha! Jairo Vélez casi anota el empate de Alianza Lima ante Universitario

Al inicio del segundo tiempo, Jairo Vélez casi anota un golazo de tijera y con ello el empate de Alianza Lima ante Universitario en el clásico peruano.

Luis Blancas
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