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Sporting Cristal goleó 4-0 a fuerte rival y superó a Universitario en la tabla del Clausura

Sporting Cristal demostró jerarquía al golear por 4-0 a un duro rival y logró superar en la tabla de posiciones del Torneo Clausura a su clásico rival, Universitario de Deportes.

Luis Blancas
Sporting Cristal ganó 4-0 a duro rival y superó a Universitario en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
Sporting Cristal ganó 4-0 a duro rival y superó a Universitario en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 | Composición: Líbero
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Sporting Cristal Femenino sigue firme en su lucha por salir campeonas del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Es por eso que consiguió una vital victoria ante un duro rival y logró superar en la tabla de posiciones a uno de sus máximos rivales y ganador del Apertura, Universitario de Deportes.

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Sporting Cristal ganó 4-0 a duro rival y superó a Universitario en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Cristal Femenina se impuso por 4-0 a FC Killas en la séptima fecha del Clausura de la Liga Femenina, en un encuentro disputado en el Estadio Municipal de La Molina. Los goles fueron anotados por Angie Tomateo, Alessia Sanllehi y Tamara Alves.

Sporting Cristal ganó 4-0 a FC Killas por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Sporting Cristal ganó 4-0 a FC Killas por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

A los cuatro minutos de la primera parte, Tomateo se elevó para anotar de cabeza el 1-0 de Cristal frente a Killas. Más tarde, a los 10 minutos, Sanllehi también hizo lo propio con un remate de cabeza.

Poco antes de que concluyera la primera parte, Alves se hizo presente para sentenciar la goleada tras una gran acción individual, en la que su potente disparo de zurda marcó la diferencia. Ya en el segundo tiempo, la misma futbolista volvió a aparecer para firmar su doblete y establecer el 4-0 a favor del conjunto rimense.

Cristal Femenino superó a Universitario Femenino en la tabla del Clausura 2026

Con su victoria por 4-0 ante FC Killas, Sporting Cristal alcanzó los 15 puntos en el Torneo Clausura y se colocó a solo 3 unidades del líder Alianza Lima. Además, dejó atrás a Universitario de Deportes en la tabla de posiciones, conjunto que suma 13 puntos.

CLUBPJPUNTOS
1. Alianza Lima618
2. Sporting Cristal715
3. Atlético Andahuaylas614
4. Universitario de Deportes513
5. Carlos A. Mannucci710
6. FBC Melgar59
7. FC Killas66
8. CD Yanapuma53
9. Defensores del Ilucán73
10. Club UNSAAC51
11. Flamengo FBC51
12. Deportivo Biavo FC00
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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