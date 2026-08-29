Yoshimar Yotún preocupa a hinchas y puede ser baja con Sporting Cristal: "En capilla"

Cada vez falta menos para vivir el enfrentamiento entre Sport Boys vs Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo Clausura. Los rimenses encaran este encuentro con la necesidad de triunfar para seguir en la pelea por el liderato en la tabla de posiciones. Sin embargo, en la previa se conoció que Yoshimar Yotún tiene un gran riesgo en este partido.

Yoshimar Yotún puede ser baja con Sporting Cristal

El volante nacional es uno de los mejores jugadores del plantel y se ha convertido en un referente dentro del campo. Sin embargo, una noticia alarmó a los hinchas, luego de que el periodista Daniel Zubiate revelara que el mediocampista corre riesgo de convertirse en una baja para Sporting Cristal.

Según indicó el comunicador, el capitán de la escuadra bajopontina ya suma cuatro tarjetas amarillas en lo que va del Torneo Clausura, por lo que, de ser amonestado en el próximo enfrentamiento ante Sport Boys, será suspendido automáticamente por un partido y se perderá el duelo ante Los Chankas.

Yoshimar Yotún está en capilla para el partido ante Sport Boys y puede ser sancionado por tarjetas.

“Yoshimar Yotún es el único jugador de Sporting Cristal en capilla para el domingo. Si el capitán celeste recibe la 5ta amarilla ante Sport Boys, se perderá el próximo partido ante Los Chankas”, reveló el hombre de prensa en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, ‘Yoshi’ deberá tener mucho cuidado con las entradas que pueda realizar durante el partido ante la ‘Misilera’ en el Estadio Miguel Grau del Callao, sobre todo considerando que su presencia es fundamental para aportar liderazgo, experiencia y calidad al mediocampo rimense.

¿Qué otro jugador está en capilla con Sporting Cristal?

Hasta el momento, Yoshimar Yotún es el único jugador de Sporting Cristal que se encuentra en capilla. El segundo jugador con más amonestaciones en el equipo es Catriel Cabellos, quien suma tres tarjetas amarillas en el campeonato.