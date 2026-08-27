0

Roberto Mosquera sorprende con su análisis tras victoria de Sporting Cristal: "Por debajo"

El técnico Roberto Mosquera se pronunció tras la victoria ante Sport Huancayo y sorprendió con firmes palabras al analizar el rendimiento de Sporting Cristal.

Angel Curo
Roberto Mosquera sorprende con su análisis tras victoria de Sporting Cristal
Roberto Mosquera sorprende con su análisis tras victoria de Sporting Cristal | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal logró sacar una victoria importante por 4-1 ante Sport Huancayo en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Los rimenses tuvieron que remontar un partido complicado y sellaron su pase a las semifinales. No obstante, tras el final del partido, el técnico Roberto Mosquera impactó a los hinchas al apuntar contra el rendimiento del equipo.

Irven Ávila a punto de superar a Alberto Gallardo.

PUEDES VER: Irven Ávila a punto de superar a Alberto Gallardo, máximo ídolo histórico de Sporting Cristal

Roberto Mosquera sorprende con su análisis tras victoria de Sporting Cristal

Una vez se dio el pitazo final en el Estadio Alberto Gallardo, Roberto Mosquera se apersonó a la conferencia de prensa y fue consultado por su opinión sobre el rendimiento de su equipo, especialmente ya que iniciaron el partido con un marcador adverso.

Ante ello, el técnico de Sporting Cristal no dudó en ser autocrítico y apuntó contra el rendimiento de sus jugadores, remarcando que tuvieron un nivel muy por debajo de lo esperado. Sin embargo, también recalcó que es algo que podía suceder ya que presentaron un equipo mixto con jugadores con poco ritmo de juego.

Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Sporting Cristal remontó a Sport Huancayo y clasificó a la semifinales de la Copa de la Liga

"Creo que hicimos un primer tiempo por debajo de las capacidades que tenemos porque es normal, han jugado más de ocho jugadores que normalmente no comienzan un partido y les tomó unos 35 minutos para adecuarse pero en el segundo tiempo, ya con el ritmo del primer tiempo, entendimos que podíamos hacerle daño al rival y las cosas sucedieron", señaló.

Del mismo modo, 'Mou' resaltó que, pese a iniciar el partido con el marcador en contra, lograron entrar en el ritmo requerido para la segunda mitad e identificar las falencias de Sport Huancayo para hacer los goles y conseguir la remontada.

Roberto Mosquera va por el título de la Copa de la Liga

Por otro lado, Roberto Mosqueravaloró la Copa de la Liga por diversificar el fútbol y dar la oportunidad de jugar en nuevos escenarios. Asimismo, recalcó que buscarán salir campeones para responder a la historia de Sporting Cristal.

“La Copa Caliente tiene su riqueza en que hemos ido a lugares, algunos que no conocía en la Selva y donde la gente merece también ver fútbol. Para Cristal no hay un torneo que no se pueda intentar ganarlo, esa es la historia de Sporting Cristal nos obliga a eso, manifestó.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Papa León XIV visitará estadios de Perú, pero recinto de club grande no fue tomado en cuenta

  2. Exfigura de Alianza Lima se perfila como fichaje de Universitario: "Ya está en tienda crema"

  3. Prestigioso diario de España le cambió de nombre a Universitario: ¿Qué dirá su hinchada?

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano