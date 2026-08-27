Roberto Mosquera sorprende con su análisis tras victoria de Sporting Cristal: "Por debajo"

Sporting Cristal logró sacar una victoria importante por 4-1 ante Sport Huancayo en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Los rimenses tuvieron que remontar un partido complicado y sellaron su pase a las semifinales. No obstante, tras el final del partido, el técnico Roberto Mosquera impactó a los hinchas al apuntar contra el rendimiento del equipo.

Roberto Mosquera sorprende con su análisis tras victoria de Sporting Cristal

Una vez se dio el pitazo final en el Estadio Alberto Gallardo, Roberto Mosquera se apersonó a la conferencia de prensa y fue consultado por su opinión sobre el rendimiento de su equipo, especialmente ya que iniciaron el partido con un marcador adverso.

Ante ello, el técnico de Sporting Cristal no dudó en ser autocrítico y apuntó contra el rendimiento de sus jugadores, remarcando que tuvieron un nivel muy por debajo de lo esperado. Sin embargo, también recalcó que es algo que podía suceder ya que presentaron un equipo mixto con jugadores con poco ritmo de juego.

Sporting Cristal remontó a Sport Huancayo y clasificó a la semifinales de la Copa de la Liga

"Creo que hicimos un primer tiempo por debajo de las capacidades que tenemos porque es normal, han jugado más de ocho jugadores que normalmente no comienzan un partido y les tomó unos 35 minutos para adecuarse pero en el segundo tiempo, ya con el ritmo del primer tiempo, entendimos que podíamos hacerle daño al rival y las cosas sucedieron", señaló.

Del mismo modo, 'Mou' resaltó que, pese a iniciar el partido con el marcador en contra, lograron entrar en el ritmo requerido para la segunda mitad e identificar las falencias de Sport Huancayo para hacer los goles y conseguir la remontada.

Roberto Mosquera va por el título de la Copa de la Liga

Por otro lado, Roberto Mosqueravaloró la Copa de la Liga por diversificar el fútbol y dar la oportunidad de jugar en nuevos escenarios. Asimismo, recalcó que buscarán salir campeones para responder a la historia de Sporting Cristal.

“La Copa Caliente tiene su riqueza en que hemos ido a lugares, algunos que no conocía en la Selva y donde la gente merece también ver fútbol. Para Cristal no hay un torneo que no se pueda intentar ganarlo, esa es la historia de Sporting Cristal nos obliga a eso”, manifestó.