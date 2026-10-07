Dos futbolistas peruanos de 18 años firmaron por un club de Camerún: "Bienvenidos"

El fútbol peruano ha logrado exportar a diversos jugadores a diferentes ligas del mundo; sin embargo, ahora ocurrió un hecho inusual, ya que dos futbolistas peruanos de 18 años fueron fichados por un club de la primera división de Camerún y fueron presentados ante la hinchada: estamos hablando de José María Rodríguez y Joseph Monteza, quienes ficharon por Dynamo Douala.

Dos futbolistas peruanos ficharon por club de Camerún

Dynamo Douala dio a conocer en sus redes sociales la incorporación de José María Rodríguez y Joseph Monteza, a quienes presentó como sus nuevos refuerzos procedentes de su filial en Perú, África Club Gol de Chiclayo, un conjunto que compite actualmente en la Copa Perú.

El camino de los dos jugadores peruanos de 18 años fue primero arribar al Aeropuerto Internacional de Douala para luego ser presentados de forma oficial ante la prensa y los aficionados del subcampeón camerunés.

Los peruanos José María Rodríguez y Joseph Monteza ficharon por Dynamo Douala, club de primera división de Camerún

“José María Rodríguez y Joseph Monteza, ambos de 18 años, llegarán a territorio camerunés a través del Aeropuerto Internacional de Douala este jueves 3 de septiembre de 2026 y posteriormente serán presentados ante la prensa nacional e internacional”, detalló el equipo en su comunicado.

Cabe señalar que los dirigentes de Dynamo Douala buscan proyectar al club hacia el reconocimiento internacional. En ese contexto, los fichajes de los peruanos José María Rodríguez y Joseph Monteza representan un buen punto de partida.

¿Quién es Dynamo Douala?

Dynamo Club de Douala es un equipo profesional de fútbol de Camerún, con sede en la ciudad de Douala. Popularmente se le conoce como “Les Bon Ba Job”, expresión que el propio club interpreta como “Los Hijos de Dios”. Nacido en 1948, está considerado uno de los conjuntos históricos del fútbol camerunés. Su logro más reciente e importante fue terminar en la segunda posición de la temporada 2025-2026 de la MTN Elite One, la máxima categoría del fútbol de Camerún.