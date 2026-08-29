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César Inga tuvo tajante respuesta sobre competencia con Jorge Gutiérrez en la 'U': "Ha llegado a sumar"

César Inga también se refirió a la competencia con Jorge Abdiel Gutiérrez por un puesto en el once titular, tras el debut del panameño ante UTC.

Antonio Vidal
César Inga tuvo tajante respuesta sobre competencia con Jorge Gutiérrez en la 'U'. Foto: composición Líbero/IG
César Inga tuvo tajante respuesta sobre competencia con Jorge Gutiérrez en la 'U'. Foto: composición Líbero/IG
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Tras la victoria de Universitario ante UTC, César Inga destacó la dificultad del encuentro y la complejidad de jugar en Cajamarca. El defensor valoró la reacción del equipo para sacar adelante un partido complicado frente a un rival que planteó dificultades, resaltando la importancia de haber conseguido los tres puntos en una plaza siempre exigente.

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Asimismo, se refirió a la competencia que mantiene con Jorge Abdiel Gutiérrez por un lugar en el once titular de Héctor Cúper y aseguró que la llegada del panameño sirve para fortalecer al plantel, señalando que todos están para ser titulares y dejando en claro que existe una competencia sana.

"Creo que ha llegado a sumar. Todos estamos para ser titulares. Es una competencia y nada, lo mejor siempre es apoyar y dar todo por el equipo", respondió Inga para las cámaras de Jax Latin Media.

César Inga sobre la victoria de Universitario ante UTC

En otro momento, el lateral habló sobre la victoria del cuadro crema, señalando que pudieron sacar el partido adelante. "Partido difícil, un gran rival, una plaza complicada, pero lo importante es que pudimos rescatar y sacar adelante el partido", señaló.

¿Cuánta puntuación obtuvo César Inga tras el Universitario vs UTC?

En el partido UTC 2-4 Universitario, César Inga tuvo una participación importante, pues fue parte de la jugada del tercer gol, al poner el centro que terminó en el cabezazo de Álex Valera, y luego fue sustituido en el minuto 83. Con esta actuación obtuvo una puntuación de 7,1 de acuerdo a Sofascore.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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